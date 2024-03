Zapisy na akcje spółki Mentzen SA rozpoczną się dla małych inwestorów 18 marca, podał Dom Maklerski INC, który organizuje ofertę. Cenę ustalono w przedziale 32-36 zł.

„Oferta Mentzen SA daje nie tylko przychody, ale i większą rozpoznawalność” – powiedział prezes DM INC Paweł Śliwiński podczas spotkania inwestorskiego.

Podkreślił, że liczy na zainteresowanie szczególnie ze strony indywidualnych inwestorów i – w jego ocenie – jest ono już widoczne; od chwili ogłoszenia oferty tej spółki zgłosiło się kilkuset nowych klientów.

Oferta obejmie sprzedaż od 150 tys. do 350 tys. akcji, spośród 1 miliona wszystkich akcji. Cena za jedną akcję zostanie ustalona w ramach procesu budowy księgi popytu i wyniesie między 32 a 36 zł, co oznacza wycenę spółki na poziomie 32-36 mln zł, podano.

Wartość oferty wyceniono na 4,8-12,6 mln zł, przy czym suma 4,8 mln zł jest dolnym progiem dojścia oferty do skutku.

Na 6 – 14 marca 2024 r. przewidziano zapisy składane w transzy dużych inwestorów, zaproszonych do procesu przez oferującego i DM INC. Zapisy dla małych inwestorów rozpoczną się 18 marca.

„Z punktu widzenia inwestorów indywidualnych to może być jeden z ciekawszych projektów” – dodał partner zarządzający DM INC Wojciech Iwaniuk.

DM INC przygotowuje jeszcze ofertę: spółki Botanica Farm, dla której start transzy inwestorów indywidualnych przewidziano na II kw. 2024 r.

Dom maklerski pracuje jeszcze nad kolejnymi ofertami dwóch spółek: z branży fotowoltaicznej i IT.

Grupa Kapitałowa Mentzen SA prowadzi działalność operacyjną w obszarze świadczenia usług doradztwa podatkowego i prawnego oraz obsługi księgowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Działalność Grupy polega na oferowaniu profesjonalnych usług przede wszystkim w oparciu o model subskrypcyjny.

Botanika Farm prowadzi działalność w zakresie zautomatyzowanego przetwórstwa żywności ekologicznej, w szczególności w zakresie przetwórstwa kukurydzy, z wykorzystaniem własnych, zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Produkty spółki dedykowane są dla rynków żywności: baby food, gluten free, GMO free i żywności ekologicznej.

Dom Maklerski INC wchodzi w skład grupy kapitałowej INC. Od 2006 r. INC jest notowane na głównym rynku GPW.

Źródło: ISBnews