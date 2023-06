Oferta publiczna do 11 mln nowych akcji Dr Irena Eris, z której spółka zamierza pozyskać ok. 140 mln zł oraz sprzedaż do ok. 1,5 mln akcji istniejących rozpoczyna się dziś wraz ze startem zapisów od inwestorów indywidualnych oraz budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (oba procesy potrwają do 27 czerwca, podano w prospekcie. Cena maksymalna dla inwestorów indywidualnych (którym przydzielone może zostać do 10% oferowanych akcji) została ustalona na 12,8 zł za sztukę.

„Oferta obejmuje w głównej mierze akcje nowej emisji (do 11 mln akcji) oraz akcje sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy (do ok. 1,5 mln akcji). Przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, w ich rękach znajdzie się niemal 27% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym” – czytamy w komunikacie poświęconym prospektowi.

Inwestorzy indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis. Pojedynczy zapis nie może być mniejszy od 100 oraz większy niż 200 000 akcji.

Ostateczna cena i liczba oferowanych akcji zostaną ustalone po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i opublikowane 27 czerwca. Okres przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych to 28 czerwca – 3 lipca. Przydział akcji oferowanych zaplanowano na 5 lipca, natomiast oczekiwany pierwszy dzień obrotu akcjami (i PDA) spółki na GPW to około dwa tygodnie od dnia przydziału akcji.

Rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie, koordynatora oraz prowadzącego księgę popytu wśród inwestorów instytucjonalnych pełni Trigon Dom Maklerski.

„Dajemy inwestorom możliwość zainwestowania w dynamicznie rozwijającą się w Polsce i zagranicą spółkę rodzinną z sektora produktów kosmetycznych, nielicznie reprezentowanego do tej pory na GPW. To, co nas wyróżnia to przede wszystkim profil działalności. Oferujemy bardzo zdywersyfikowane portfolio produktów. Jesteśmy jednym z liderów sprzedaży kosmetyków premium i dermokosmetyków w Polsce, posiadamy także znane marki z segmentu masowego. Dzięki temu, możemy odpowiadać na potrzeby różnych grup konsumentów na rynku rodzimym i zagranicą. Naszym dużym wyróżnikiem są innowacje i własna działalność naukowa prowadzona w ramach unikatowego w branży kosmetycznej w Polsce i Europie – Centrum Naukowo-Badawczego. Bez wątpienia w naszej branży wygrywają ci, którzy są w stanie stale rozszerzać i odnawiać swoją ofertę produktową, tworząc kolejne receptury. Jako firma rodzinna funkcjonujemy z sukcesami na rynku już od 40 lat. A w planach mamy dalszy rozwój – zarówno poprzez akwizycje w sektorze kosmetycznym, jak i rozwój organiczny” – powiedział prezes Dr Irena Eris Paweł Orfinger, cytowany w komunikacie.

Z emisji nowych akcji spółka zamierza pozyskać ok. 140 mln zł na:

* sfinansowanie zakupu jednego lub większej liczby podmiotów lub aktywów (w tym również marek kosmetycznych), działających w sektorze kosmetycznym w Polsce lub za granicą, w szczególności w Europie (od 70 mln zł do 120 mln zł),

* sfinansowanie dalszego organicznego rozwoju na rynkach zagranicznych, na których prowadzona jest już działalność, a także nowych – w szczególności w Ameryce Północnej (od 30 mln zł do 80 mln zł), wymieniono także w informacji.

„Kluczowym segmentem działalności biznesowej grupy jest segment kosmetyczny, który na koniec 2022 r. odpowiadał za 78% łącznych przychodów. Firma jest właścicielem uznanych w Polsce i na świecie marek: Dr Irena Eris, Pharmaceris, Emotopic, Lirene i Under Twenty. W 2022 r. spółka przejęła rodzinną firmę Sulphur z Buska-Zdrój, poszerzając tym samym swoją ofertę produktową o leki OTC (bez recepty) oraz kosmetyki uzdrowiskowe wytwarzane z naturalnych kopalin leczniczych: wód siarczkowych oraz borowin” – czytamy dalej w komunikacie.

W skład segmentu kosmetycznego wchodzi również rozwijana od ponad 20 lat działalność Kosmetycznych Instytutów Dr Irena Eris oraz Dr Irena Eris Beauty Partner. Obecnie Grupa posiada łącznie 27 salonów, prowadzonych głównie w modelu franczyzowym (5 salonów własnych, 3 salony w Hotelach SPA Dr Irena Eris, 12 instytutów miejskich oraz 7 rozwijanych w koncepcie Dr Irena Eris Beauty Partner w cztero- i pięciogwiazdkowych hotelach).

W 2022 r. skonsolidowane przychody Grupy Dr Irena Eris wyniosły 340,2 mln zł, czyli o 14,3% więcej niż rok wcześniej. Firma odnotowała w tym czasie także wyższy wynik znormalizowanej EBITDA: 54,9 mln zł (+1,7% r/r) oraz zysk netto: 30,9 mln zł (+16,2% r/r).

Grupa Dr Irena Eris od 40 lat jest firmą rodzinną. 71% akcji w kapitale zakładowym Dr Irena Eris jest własnością Fundacji Rodzinnej Irena Eris. Pozostałe akcje są w rękach Pawła Orfingera (18,6%), Krzysztofa Orfingera (9,6%) oraz Ireneusza Sudnika (1%).

Źródło: ISBnews