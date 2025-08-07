Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Chemirol oraz Onde złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd. W wyniku planowanej koncentracji wspólnemu przedsiębiorcy zostanie powierzony rozwój projektu Farmy Wiatrowej Kętrzyn o mocy do 360 MW, a po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę dla inwestycji, strony zamierzają sprzedać udziały we wspólnym przedsiębiorcy na rzecz docelowego inwestora.

Wniosek wpłynął 5 sierpnia. Sprawa jest w toku.

„Zamierzona koncentracja polega na utworzeniu przez PUH Chemirol sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie oraz Onde S.A. z siedzibą w Toruniu, wspólnego przedsiębiorcy w oparciu o istniejącą spółkę Onde DEV 2 sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu […] W wyniku planowanej koncentracji wspólnemu przedsiębiorcy zostanie powierzony rozwój projektu 'FW Kętrzyn’ farmy wiatrowej o mocy do 360MW do momentu osiągnięcia przez niego stanu gotowości do budowy. Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę dla inwestycji, strony zamierzają sprzedać udziały we wspólnym przedsiębiorcy prowadzącym projekt na rzecz docelowego inwestora (podmiotu trzeciego)” – czytamy w komunikacie.

Chemirol prowadzi działalność w zakresie dystrybucji krajowej oraz zagranicznej środków do produkcji rolnej w tym m.in. nasion, biostymulatorów, nawozów, środków ochrony roślin, pasz i śrut, artykułów ogrodniczych, skupu i sprzedaży płodów rolnych, sprzedaży oleju napędowego, węgla, ekogroszku, produkcji i sprzedaż spirytusu, alkoholi, usług hotelarskich, finansowej działalności usługowej, a także działalności badawczo-rozwojowej. Chemirol należy do grupy kapitałowej kontrolowanej przez osobę fizyczną, która prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne, a ponadto posiada udziały w spółkach prowadzących działalność w zakresie obsługi sektora rolniczego, w tym m.in. handlu nawozami, środkami agrochemicznymi, sprzedaży materiału siewnego, skupu płodów rolnych, sprzedaży maszyn rolniczych a także produkcji rolnej – roślinnej oraz zwierzęcej, podano.

Onde jest wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews