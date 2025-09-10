Onde odnotowało 10,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2025 r. wobec 1,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 16,29 mln zł wobec 0,57 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 217,13 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 186,71 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2025 r. spółka miała 4,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 15,86 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 372,77 mln zł w porównaniu z 354,74 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 19,45 mln zł wobec 27,19 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Marża brutto na sprzedaży Onde w I pół. 2025 r. ukształtowała się na poziomie łącznie 42,5 mln zł i była o 27,2% wyższa niż w I półr. 2024 r. Zysk operacyjny Grupy wyniósł 12,4 mln zł, podczas gdy po 6 miesiącach 2024 r. było to 22,7 mln zł (-45,3% r/r). W zeszłym roku EBIT został jednak mocno wsparty sprzedażą czterech projektów developerskich – łącznie na kwotę 22 mln zł. W bieżącym roku Onde na działalności deweloperskiej wygenerowało około 5 mln zł EBIT. W konsekwencji EBITDA Grupy zmniejszyła się rok do roku o 28,5% i osiągnęła poziom 19,4 mln zł, wyjaśniono w komunikacie poświęconym wynikom.

„Jesteśmy przede wszystkim zadowoleni z poprawy zyskowności wykonawstwa OZE, gdzie marża stabilizuje się na satysfakcjonującym poziomie. To dobry prognostyk na najbliższe kwartały, które powinny być okresem dynamicznego wzrostu podaży zleceń w tym segmencie. Będzie temu sprzyjać postępująca hybrydyzacja projektów oraz inwestycje magazynowe (BESS)” – skomentował prezes Paweł Przybylski, cytowany w materiale.

„Intensywnie pracujemy również nad hybrydyzacją naszego portfela projektów OZE. To buduje wartość dla potencjalnych inwestorów, a nam pozwoli zrealizować znacznie większą marżę na sprzedaży tych projektów w przyszłości. W ostatnim kwartale zwiększyliśmy portfel o ponad 0,5 GW, co ważne w projektach wiatrowych, o dużym potencjale. Obecnie nasz portfel projektów OZE wynosi ok. 1,8 GW, w tym ponad 328 MW ma warunki przyłączenia” – dodał wiceprezes Marek Marzec.

W kolejnych miesiącach spółka chciałaby sprzedać następne projekty z własnego portfela o potencjale ponad 200 MW, najchętniej w formule DSB (develop-sell-build), czyli wraz z kontraktem na wybudowanie farmy, podano także.

„Prowadzimy rozmowy z kilkoma zainteresowanymi inwestorami. Jeśli zakończymy je sukcesem, spółka dostanie solidny zastrzyk gotówki, którą możemy przeznaczyć także na akwizycje. Zgodnie z planem chcielibyśmy wejść w 2026 r. z co najmniej 2-gigawatowym portfelem” – wskazał Marzec.

W segmencie wykonawstwa OZE portfel zamówień zewnętrznych Onde na koniec czerwca 2025 r. wart był 611 mln zł.

„Co ważne, nasz portfel zamówień jest przede wszystkim bezpieczny i rentowny, co udowadniają wyniki pierwszego półrocza. Rozglądamy się również poza Polską. Pozyskaliśmy już pierwszy kontrakt w Niemczech, gdzie w okolicach Rostoku budujemy plac do magazynowania gondoli turbin dla koncernu Nordex, jednego z największych na świecie producentów turbin wiatrowych. W ramach dywersyfikacji biznesu ofertujemy też na rynku wykonawstwa instalacji magazynowania energii i ten obszar będzie bez wątpienia wznoszący” – zakończył Przybylski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 10,24 mln zł wobec 20,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Onde jest wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews