Onde odnotowało 13,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2025 r. wobec 5,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 19,39 mln zł wobec 11,42 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 268,41 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 227,7 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2025 r. spółka miała 18 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 21,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 641,18 mln zł w porównaniu z 582,44 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 42,85 mln zł wobec 41,18 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Na wysokość zrealizowanych zysków wpłynęły m.in. wyższe r/r przychody ze sprzedaży oraz wynik ze sprzedaży udziałów w jednostkach współzależnych, w tym sprzedaż przez spółkę oraz SGK Serby Sp. z o.o. łącznie 100% udziałów (każdy ze sprzedających po 50% udziałów) w spółce Solar Serby Sp. z o.o., zgodna z realizacją strategicznych kierunków rozwoju Grupy Onde” – czytamy w raporcie.

W okresie 9 miesięcy 2025 r. Grupa Onde osiągnęła wyższą marżę brutto na sprzedaży r/r. Wzrosła ona do 11,8% (wzrost o 1,9 pkt proc. r/r), co jest pochodną aktualnej sytuacji rynkowej, podano również.

Marże EBIT i EBITDA po III kwartale 2025 r. wyniosły odpowiednio: 5,0% (spadek o 0,9 pkt proc. r/r) oraz 6,7% (spadek o 0,4 pkt proc. r/r). Marża zysku netto wyniosła 2,8% (spadek o 0,8 pkt proc. r/r), wymieniono.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 25,41 mln zł wobec 38,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Onde jest wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews