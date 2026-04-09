Onde odnotowało 18,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2025 r. wobec 30,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Spadek zysku netto był w dużej mierze związany z niższym EBIT, wyższymi kosztami finansowymi (+2,5 mln zł r/r) oraz wyższą efektywną stopą podatkową (31% vs 24,1%), podano w komunikacie poświęconym wynikom.



Zysk operacyjny wyniósł 37,57 mln zł wobec 46,09 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 53,19 mln zł wobec 55,96 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Wyniki za 2025 r. zważywszy, że działamy na wciąż dość trudnym rynku, oceniamy jako satysfakcjonujące. Zwiększyliśmy sprzedaż i marżowość – to efekt pozyskania większej liczby kontraktów oraz efektywnego zarządzania ich realizacją. Podaż projektów wykonawczych w energetyce wiatrowej w Polsce dopiero nabiera rozpędu po wieloletnich zawirowaniach legislacyjnych” – powiedział prezes Paweł Przybylski, cytowany w komunikacie.

Grupa weszła w 2026 r. z portfelem realizacyjnym o wartości 689 mln zł, wyższym o 36% r/r.

„Liczymy, że nasz backlog, warty na koniec roku 689 mln zł, będzie się też wzbogacał o zlecenia w Polsce oraz z rynków zagranicznych. Pozyskaliśmy niedawno kolejne kontrakty w Litwie i w Niemczech” – dodał prezes.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 864,09 mln zł w 2025 r. wobec 803,93 mln zł rok wcześniej.

Grupa intensywnie pracuje nad rozwojem swojego portfolio developerskiego OZE. Na przełomie roku rozbudowała je o ponad 200 MW, osiągając strategiczny cel 2 GW. 387 MW tych projektów ma warunki przyłączenia do sieci, podano także.

„W 2025 r. sprzedaliśmy kilka projektów, które dewelopowaliśmy, pozyskując przy tym zlecenia na ich budowę. To dla nas optymalna droga do komercjalizacji takich przedsięwzięć. Największym sukcesem była transakcja sprzedaży do Energa Green Development projektu 112-megawatowej farmy fotowoltaicznej 'Serby’ – jednej z największych instalacji PV w Polsce, wraz z wartymi ok. 240 mln zł kontraktami na generalne wykonawstwo i usługi serwisowe tej elektrowni. Obecnie negocjujemy sprzedaż kolejnych projektów w formule

Develop-Sell-Build o łącznym potencjale 216 MW” – przypomniał wiceprezes odpowiedzialny za dewelopment Marek Marzec.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 27,7 mln zł wobec 39,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Onde jest wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r.

Źródło: ISBnews