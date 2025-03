Onde odnotowało 30,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2024 r. wobec 33,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 46,09 mln zł wobec 48,27 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 55,96 mln zł wobec 57,34 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 803,93 mln zł wobec 1 083,82 mln zł rok wcześniej.

„Duży udział w zyskach miała w zeszłym roku działalność developerska OZE, która dodała do EBIT ok. 24 mln zł. Była to kwota porównywalna do uzyskanej w 2023 r., wzrost rentowności Grupy to więc głównie efekt poprawy na rynku i możliwości realizacji wyższych marż” – skomentował prezes Paweł Przybylski, cytowany w komunikacie.

„Rynek pozostaje jednak wymagający. Przetargów jest dużo zwłaszcza w obszarze PV – uczestniczymy w wielu postępowaniach, ale inwestorzy nie spieszą się z rozstrzygnięciami. Dodatkowo wielu czeka na toczące się na pomyślne zakończenie toczących się obecnie finalnych prac nad nowelizacją ustawy odległościowej, która pozytywnie wpłynie na rynek lądowej energetyki wiatrowej. Duże ożywienie spodziewane jest od 2026 roku” – dodał prezes.

Jak podkreśla spółka, bardzo istotnym wydarzeniem z perspektywy jej strategii było uruchomienie pierwszej farmy – fotowoltaicznego Parku Lewałd – która zostanie w aktywach spółki. Tym samym Onde staje się producentem energii i będzie realizować część swoich przychodów z tego segmentu.

„Uznaliśmy, że w obecnej sytuacji pozostawienie u siebie tej elektrowni będzie najlepszym rozwiązaniem. Będzie ona średniorocznie dokładać nam do EBITDA około 10 mln zł, a my przeprowadzimy do końca proces jej hybrydyzacji o część wiatrową oraz być może magazynową, co znacząco zwiększy potencjał farmy i jej wartość rynkową” – wyjaśnił Przybylski.

„Pracujemy nad dalszą dywersyfikacją naszego modelu biznesowego. Interesują nas m.in. bardzo duży rynek przesyłu i dystrybucji energii, a także rynki zagraniczne” – dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 39,95 mln zł w 2024 r. wobec 29,72 mln zł zysku netto rok wcześniej.

Onde jest wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews