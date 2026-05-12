Onde odnotowało 4,52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 5,62 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 4,41 mln zł wobec 3,9 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 0,2 mln zł wobec 0,7 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 98,76 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 155,64 mln zł rok wcześniej.

„W pierwszym kwartale 2026 r., w wymagającym otoczeniu biznesowym i przy niekorzystnych warunkach atmosferycznymi, Grupa Onde wypracowała przychody w wysokości 98,8 mln zł, tj. niższe o 56,9 mln zł (-36,5%) niż rok wcześniej. Jednocześnie odnotowała spadek kosztów sprzedanych dóbr i usług r/r o 56,5 mln zł (-39,3%). […] Grupa zanotowała wzrost r/r realizowanej marży brutto na sprzedaży – wyniosła ona 11,9% (wzrost o 4,1 pkt proc. r/r). Jednocześnie marża EBITDA wzrosła do poziomu 0,2% (wzrost o 0,7 pkt proc. r/r), marża EBIT wyniosła -4,5% (spadek o 2 pkt proc. r/r), a marża zysku netto -4,6% (spadek o 1 pkt proc. r/r)” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Backlog Grupy Onde (zlecenia na rzecz podmiotów zewnętrznych) wyniósł na koniec marca br. 663 mln zł.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2026 r. wyniosła 1,47 mln zł wobec 1,4 mln zł straty rok wcześniej.

Onde jest wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r.

