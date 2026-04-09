Zarząd Onde zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu podział zysku netto za 2025 r. w kwocie 27,7 mln zł w następujący sposób: 16,9 mln zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,31 zł na jedną akcję, a 10,8 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, podała spółka. W przypadku podziału zysku netto poprzez wypłatę dywidendy, dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określi ZWZ.

Onde jest wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r.

Źródło: ISBnews