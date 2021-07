ONDE, czołowy generalny wykonawca farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych w Polsce, ustalił ostateczne warunki pierwszej oferty akcji. Inwestorom zaoferowanych zostanie 17,1 mln akcji, w tym 8,25 mln akcji nowej emisji, czyli cała pula walorów przeznaczonych do sprzedaży. Cena akcji w ofercie będzie równa cenie maksymalnej i wyniesie 26 zł za akcję. Wartość całej oferty wyniesie więc 444,5 mln zł.

– Jesteśmy zbudowani zdecydowanie pozytywnym przyjęciem ONDE przez inwestorów, potwierdzonym m.in. w procesie budowy księgi popytu na akcje Spółki. To jasny sygnał, że strategia ONDE, której filarem jest dynamiczny rozwój w obszarze dewelopmentu projektów OZE, zyskała uznanie rynku. Stanowi to dla nas kolejne potwierdzenie słuszności obranej drogi dalszego rozwoju firmy i budowania wartości Spółki dla Akcjonariuszy. ONDE, jako czołowy podmiot na rynku wykonawstwa projektów OZE w Polsce, ma potencjał by stać się jednym z głównych beneficjentów procesu transformacji rynku energetyki w Polsce. Cieszymy się, że liczne grono inwestorów, instytucjonalnych i indywidualnych, jest gotowych dołączyć do naszego projektu i razem z nami korzystać na rewolucji OZE – mówi Paweł Średniawa, prezes ONDE.

Finalna wartość oferty wyniesie 444,5 mln zł, z których 214,5 mln zł stanowić będą wpływy brutto Onde z tytułu nowej emisji. Akcje w transzy dla inwestorów indywidualnych stanowić będą 8 proc. oferowanych walorów, 92 proc. zaś przeznaczone będzie dla inwestorów instytucjonalnych.

Pozyskane środki ONDE przeznaczy głównie na rozwój segmentu realizacji projektów OZE na własny rachunek, w tym refinansowanie już dokonanych zakupów projektów, nabywanie kolejnych i współfinansowanie ich realizacji, a także zasilą kapitał obrotowy dynamicznie rozwijającej się Spółki.

ONDE jest czołowym generalnym wykonawcą farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce z ponad 80-proc udziałem tego typu realizacji w przychodach w 2020. Spółka jest beneficjentem obecnej i planowanej transformacji energetycznej Polski do roku 2050. ONDE ma ponad 50 proc. udział w rynku budowy farm wiatrowych oraz 10 proc. w budowie farm fotowoltaicznych w Polsce. ONDE zrealizowało blisko 250 projektów budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej osiągalnej mocy niemal 3000 MW.

