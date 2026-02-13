One More Level zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w piątek, 20 lutego, podała spółka.

Pod koniec stycznia Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt One More Level, sporządzony w związku zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii A1, B, C oraz E.

Pod koniec sierpnia ub.r. spółka złożyła prospekt do KNF w związku z planowanym przejściem na rynek główny z NewConnect. Przenosinom na GPW nie miała towarzyszyć emisja akcji.

One More Level zajmuje się produkcją gier przeznaczonych na komputery osobiste oraz konsole. Krakowskie studio, założone w 2014 r., ma na swoim koncie wyprodukowanie takich tytułów, jak m.in. „God’s Trigger”, „Ghostrunner” i „Ghostrunner 2”. One More Level od 2018 r. jest notowane na rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews