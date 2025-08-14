Oponeo odnotowało 23,97 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2025 r. wobec 24,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł odpowiednio: 30,96 mln zł wobec 28,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 40,47 mln zł wobec 39,33 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 976,53 mln zł wobec 868,02 mln zł rok wcześniej.

„Przychody ze sprzedaży wzrosły o 12,50% w porównaniu do I półrocza 2024 roku, osiągając 976 533 tys. zł. Na wzrost przede wszystkim wpłynęło zwiększenie się przychodów spółki zależnej Dadelo S.A. o 52,08%, które osiągnęły wartość 243 006 tys. zł, oraz wzrost przychodów spółki dominującej, które wzrosły o 1,75% do poziomu 652 191 tys. zł” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Sprzedaż krajowa wyniosła 848 581 tys. zł, co stanowi wzrost o 15,54%, natomiast sprzedaż zagraniczna spadła o 4,21% do 127 952 tys. zł. Udział sprzedaży krajowej w całkowitych przychodach Grupy wyniósł 86,9%, wskazano w informacji.

„W I połowie 2025 roku Grupa Oponeo.pl osiągnęła sprzedaż na poziomie 2 053 152 opon, co oznacza wzrost o 4,22% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spółka Oponeo.pl S.A. zrealizowała 91,84% całkowitej sprzedaży Grupy, sprzedając 1 885 635 opon” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 17,37 mln zł wobec 23,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Oponeo.pl jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Miała 2,11 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews