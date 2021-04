Oponeo odnotowało 32,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 20,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 36,87 mln zł wobec 28,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 063,26 mln zł w 2020 r. wobec 962,06 mln zł rok wcześniej.

„Na sprzedaż krajową przypadało 857 301 tys. zł, co oznacza wzrost rok do roku o 11,38%. Przychody z działalności zagranicznej wyniosły 205 959 tys. zł, co oznacza wzrost rok do roku o 7,09%. Udział przychodów krajowych w całości przychodów Grupy Oponeo ze sprzedaży wyniósł 80,63%. Głównym elementem przychodów były przychody ze sprzedaży opon. Wyniosły one 945 756 tys. zł i przedstawiały 88,95% całości przychodów ze sprzedaży Grupy” – czytamy w raporcie.

Grupa sprzedała 3 772,8 tys. opon, o 3,3% więcej niż rok wcześniej, z tytułu sprzedaży felg Grupa uzyskała 42 256 tys. zł przychodów, czyli o 9,39% więcej niż w poprzednim roku, podano również

„Przychody z tytułu sprzedaży pozostałych towarów wyniosły w 2020 roku 65 253 tys. zł. Przychody ze sprzedaży pozostałych towarów wynikały przede wszystkim z działalności prowadzonej przez spółkę zależną Dadelo S.A., tj. sprzedaży rowerów i akcesoriów rowerowych” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 25,36 mln zł wobec 17,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Oponeo, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

Źródło: ISBnews