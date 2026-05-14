Zarząd Oponeo.pl zarekomendował przeznaczenie 11,24 mln zł z zysku netto za 2025 r., wynoszącego 42,62 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 1 zł na akcję, podała spółka. Pozostałe 31,38 mln zł zarząd proponuje przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego. Proponowany dzień dywidendy to 23 czerwca, a dzień jej wypłaty – 30 czerwca 2026 r.

Grupa Oponeo.pl jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Miała 2,37 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2025 r.

