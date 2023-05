Oprocentowanie obligacji detalicznych w czerwcu 2023 r. zostało utrzymane na poziomie z poprzedniego miesiąca, podało Ministerstwo Finansów.

„Oprocentowanie obligacji detalicznych utrzymaliśmy na poziomie z maja” – czytamy w komunikacie.

W czerwcu oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,75%, a 2-letnich 6,85%. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00% w skali roku, a 3-letnich 6,85%. Pozostałe obligacje, w pierwszym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 7,00% dla 4-latek oraz 7,25% dla 10-latek. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500+” oprocentowane będą odpowiednio 7,20% i 7,50% w pierwszym roku.

„W czerwcu mamy przygotowaną wyjątkową ofertę zamiany. Nasi klienci, którzy zamierzają kontynuować oszczędzanie, będą mogli kupić w drodze zamiany obligacje, po specjalnych atrakcyjniejszych cenach. Im dłuższe nowe obligacje wybiorą w zamianie, tym więcej zyskają – niższa będzie cena nowych obligacji. W ramach promocji w czerwcu, obniżyliśmy cenę zamiany obligacji 1-rocznych do 99,80 zł, 2-letnich do 99,70 zł, 3-letnich do 99,60 zł i 4-letnich do 99,50 zł. Jeszcze niższą cenę zamiany – 99,40 zł oferujemy osobom, które zdecydują się nabyć w drodze zamiany obligację 10-letnią. Jest to doskonały moment na podjęcie decyzji o wydłużeniu horyzontu oszczędzania i lokowania kapitału w długoterminowych obligacjach. Niższa cena zamiany oznacza wyższy zysk” – powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza, cytowany w komunikacie.

Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która wynosi w przypadku oferowanych instrumentów 0,00% dla obligacji 1-rocznych i 0,10% dla obligacji 2-letnich. Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1,00%. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku marża wynosi 1,25%. Oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,50% dla obligacji 6-letnich oraz 1,75% dla 12-letnich.

Źródło: ISBnews