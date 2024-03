Oprocentowanie obligacji detalicznych w kwietniu 2024 r. zostało utrzymane na poziomie z poprzedniego miesiąca, podało Ministerstwo Finansów.

„W kwietniu oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,05%, a 2-letnich 6,30%, w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00% w skali roku, a 3-letnich 6,40%. Pozostałe obligacje, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 6,55% 4-letnie oraz 6,80% 10-letnie. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu 'Rodzina 800 plus’ oprocentowane będą odpowiednio 6,75% i 7,05% w pierwszym roku” – czytamy w komunikacie.

Marże dla obligacji również pozostawiono na niezmienionym poziomie.

„W kwietniu pozostawiliśmy bez zmian oprocentowanie obligacji oszczędnościowych oraz marże w kolejnych okresach odsetkowych. W swoich planach oszczędzania warto wziąć pod uwagę, to aby zgromadzone środki pracowały nieustannie. Oszczędnościowe obligacje skarbowe dają taką możliwość, poprzez opcję zamiany 'starych’ – wykupywanych obligacji, na instrumenty, które są oferowane w ramach nowej emisji. Jedną z korzyści zamiany jest możliwość wydłużenia czasu oszczędzania, gdyż dzień wykupu starych, zapadających obligacji, jest jednocześnie dniem zakupu nowych. W tym przypadku nie tracimy zatem ani jednego dnia pracy naszych oszczędności. Należy jednak pamiętać, aby dyspozycję zamiany złożyć najpóźniej 3 dni robocze przed dniem wykupu swoich zapadających obligacji. Można to zrobić przez internet, telefon lub w oddziałach banków – agentów emisji. Co ważne, złożenie dyspozycji zamiany nie wiąże się z żadnym dodatkowym kosztem. Zamiast tego mamy dodatkowy zysk w postaci tzw. dyskonta, gdyż kupując nowe obligacje poprzez zamianę, płacimy za nie niższą cenę. Nabycie obligacji detalicznych poprzez zamianę jest wygodne, wymaga tylko i wyłącznie złożenia w terminie stosownej dyspozycji, by nasze zgromadzone oszczędności zarabiały bez żadnej przerwy” – powiedział wiceminister finansów Jurand Drop, cytowany w komunikacie.

