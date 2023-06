Oprocentowanie obligacji detalicznych w lipcu 2023 r. zostało utrzymane na poziomie z poprzedniego miesiąca, podało Ministerstwo Finansów.

„Preferencyjna, atrakcyjniejsza cena sprzedaży w drodze zamiany. Oprocentowanie obligacji detalicznych utrzymaliśmy na poziomie z czerwca. Im dłuższą obligację kupisz w zamianie, tym zyskasz więcej” – czytamy w komunikacie.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00% w skali roku, a 3-letnich 6,85%. Pozostałe obligacje, w pierwszym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 7,00% dla 4-latek oraz 7,25% dla 10-latek. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500+” oprocentowane będą odpowiednio 7,20% i 7,50% w pierwszym roku.

„W lipcu również przygotowaliśmy wyjątkową ofertę zamiany dla naszych klientów, którzy zamierzają kontynuować oszczędzanie. Będą oni mogli kupić w drodze zamiany obligacje, po specjalnych atrakcyjniejszych cenach. W ramach promocji w lipcu, obniżyliśmy cenę zamiany obligacji 1-rocznych do 99,80 zł, 2-letnich do 99,70 zł, 3-letnich do 99,60 zł i 4-letnich do 99,50 zł. Najniższą cenę zamiany 99,40 zł oferujemy osobom, które zdecydują się nabyć w drodze zamiany obligację 10-letnią. Zasada jest prosta, dłuższe nowe obligacje to niższa cena w zamianie, czyli wyższy zysk dla klienta” – powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza, cytowany w komunikacie.

Dla każdego rodzaju obligacji będzie możliwe uzyskanie innego dyskonta. Znacznie wyższe dyskonto uzyska się wybierając dłuższą obligację. Najwyższe wartości dyskonta przewidziane są dla obligacji 4-letnich COI i 10-letnich EDO, których oprocentowanie jest oparte na inflacji. Promocyjne ceny zamiany dla poszczególnych rodzajów obligacji oferowanych w lipcu wyniosą: 99,80 zł – dla obligacji 1-rocznych ROR0724, 99,70 zł – dla 2-letnich DOR0725, 99,60 zł – dla 3-letnich TOZ0726, 99,50 zł – dla 4-letnich COI0727 oraz 99,40 zł – dla 10-letnich obligacji oszczędnościowych EDO0733, wskazano w materiale.

Wszystkie rodzaje obligacji można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Pekao. Są one również stale dostępne przez internet w serwisach www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay.

Źródło: ISBnews