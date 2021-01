Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w lutym 2021 r. zostało utrzymane na poziomie ze stycznia 2021 r., podało Ministerstwo Finansów.

„W lutym utrzymujemy oprocentowanie obligacji oszczędnościowych na niezmienionym poziomie – od 0,50% do 1,70% dla standardowej oferty oraz 1,50% i 2,00% w przypadku obligacji rodzinnych. Niewątpliwym atutem skarbowych instrumentów detalicznych jest bezpieczeństwo ulokowanych w nich środków oraz możliwość dopasowania do indywidualnych preferencji kupujących – czasu inwestycji, potrzeb oraz oczekiwań. Zróżnicowana konstrukcja obligacji pozwala na wybór instrumentów o oprocentowaniu stałym, zmiennym lub indeksowanym do inflacji. Obligacje skarbowe są prostym sposobem na pomnażanie oszczędności” – powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza, cytowany w komunikacie.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 0,50% w skali roku, a 2-letnich 1,00%. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 1,10% dla 3-latek, 1,30% dla 4-latek oraz 1,70% dla 10-latek.

Oprocentowanie obligacji 3-letnich wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej WIBOR6M. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 0,75%. Ten sam mechanizm zmiany oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak wyższa jest wysokość marży, która wynosi 1,00%.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,25% dla obligacji 6-letnich oraz 1,50% dla 12-letnich.

Źródło: ISBnews