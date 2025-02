Oprocentowanie oraz marże obligacji detalicznych w marcu 2025 r. zostały utrzymane na poziomie z poprzedniego miesiąca, podało Ministerstwo Finansów.

„W marcu oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 5,75%, a 2-letnich 5,90%, w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00% w skali roku, a 3-letnich 5,95%. Pozostałe obligacje, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 6,30% 4-letnie oraz 6,55% 10-letnie. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu 'Rodzina 800+’ oprocentowane będą odpowiednio 6,50% i 6,80% w pierwszym roku” – czytamy w komunikacie.

„Nasze obligacje detaliczne to prosty i intuicyjny sposób pomnażania oszczędności, zbliżony swoją konstrukcją do lokat bankowych. W uproszczeniu, klient wybiera obligacje o interesującym go terminie zapadalności – od 3 miesięcy do 10 lat – wpłaca środki (za wybrane obligacje), a następnie po upływie tego okresu otrzymuje swoje ulokowane pieniądze z powrotem, wraz z należnymi odsetkami. Lokowane w obligacjach skarbowych oszczędności można podzielić na części, przeznaczając każdą z nich na dowolny rodzaj obligacji. Nasza oferta jest bowiem zróżnicowana pod kątem czasu oszczędzania oraz sposobu naliczania i wypłaty odsetek. Można zatem wybrać taki rodzaj obligacji, który będzie najlepiej realizować indywidualne potrzeby w zakresie bezpiecznego pomnażania oszczędności” – skomentował wiceminister finansów Jurand Drop, cytowany w komunikacie.

Źródło: ISBnews