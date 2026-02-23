Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych oferowanych do sprzedaży w marcu pozostanie na niezmienionym poziomie, podało Ministerstwo Finansów.

„W marcu oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 4,25%, a 2-letnich 4,40%, w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 2,50% w skali roku, a 3-letnich 4,65%. Pozostałe obligacje, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 5,00% 4-letnie oraz 5,60% 10-letnie. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus” oprocentowane będą odpowiednio 5,20% i 5,85% w pierwszym roku” – czytamy w komunikacie.

„Marże obligacji również pozostawiamy na niezmienionym atrakcyjnym poziomie” – podano.

Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz marży i wynosi w przypadku instrumentów oferowanych w marcu 0,00% dla obligacji 1-rocznych oraz 0,15% dla 2-letnich.

Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz niezmienionej marży w wysokości 1,50%. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku niezmieniona marża wynosi 2,00%.

Bez zmian pozostają również preferencyjne marże dla obligacji rodzinnych, których oprocentowanie wyliczane jest według tych samych zasad co w przypadku 4- i 10-latek i wynoszą odpowiednio: 2,00% dla obligacji 6-letnich oraz 2,50% dla 12-letnich, przypomniano.

„W marcu oprocentowanie obligacji oszczędnościowych pozostawiliśmy bez zmian. W naszej standardowej ofercie są instrumenty 3-miesięczne, 1-roczne, 2-, 3-, 4- i 10-letnie. Warto pamiętać, że dla beneficjentów Programu Rodzina 800+ mamy również specjalnie dedykowane obligacje rodzinne 6- i 12-letnie. Zarządzając swoimi oszczędnościami, można podzielić je na części i zakupić, wedle własnego uznania, nawet kilka rodzajów wybranych przez siebie obligacji detalicznych różniących się nie tylko terminem zapadalności, ale również konstrukcją oprocentowania. Co ważne, przez cały okres życia obligacji oszczędzający ma elastyczny dostęp do swoich ulokowanych środków” – powiedział wiceminister Jurand Drop, cytowany w materiale.

Od 24 lutego można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Posiadacze obligacji wykupywanych w marcu mogą skorzystać z opcji automatycznej zamiany środków z wykupu na nowe obligacje. W zamianie zakup następuje po niższej cenie, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie dodatkowego zysku – nowe obligacje kupowane są po 99,90 zł za 1 sztukę (oprócz obligacji 3-miesiecznych OTS). Różnica w cenie to dodatkowy zysk, podano także.

Źródło: ISBnews