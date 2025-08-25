Oprocentowanie oraz marże obligacji detalicznych we wrześniu 2025 r. zostały utrzymane na poziomie z poprzedniego miesiąca, podało Ministerstwo Finansów.

„We wrześniu warunki oprocentowania obligacji oszczędnościowych utrzymujemy na niezmienionym konkurencyjnym poziomie, przy zachowaniu preferencji dla rynku detalicznego względem rynku hurtowego. Obligacje detaliczne to możliwość lokowania na okres od 3 miesięcy do 10 lat w przypadku standardowej oferty. Beneficjenci programu 800 + mogą pomnażać oszczędności nawet w okresie 12 lat. Dłuższy okres inwestycji wiąże się z wyższym oprocentowaniem obligacji w pierwszym okresie odsetkowym i wyższą marżą przy ustalaniu oprocentowania na kolejne okresy odsetkowe. Jednocześnie wszyscy posiadacze obligacji przez cały okres oszczędzania mają elastyczny dostęp do swoich środków” – powiedział wiceminister finansów Jurand Drop, cytowany w komunikacie.

We wrześniu oprocentowanie 1-rocznych obligacji o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP wyniesie 5,00%, a 2-letnich 5,15% w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00% w skali roku, a 3-letnich 5,40%. Pozostałe obligacje w pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowane będą odpowiednio: 5,75% 4-letnie oraz 6,00% 10-letnie.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus” oprocentowane będą 5,95% i 6,25% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, podał resort.

Marże obligacji pozostawiono na niezmienionym poziomie, czytamy także.

