Orange Polska odnotował 191 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2025 wobec 227 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

„Zysk netto za I kw. 2025 roku wyniósł 191 mln zł i w ujęciu rocznym zmniejszył się o 16% (tj. o 36 mln zł), gdyż wzrost EBITDAaL został zniwelowany przez niższe zyski ze sprzedaży nieruchomości oraz wyższą amortyzację. Zyski ze sprzedaży nieruchomości zmniejszyły się w ujęciu rocznym o 38 mln zł w wyniku innego rozłożenia w czasie transakcji w obu latach. Wyższa amortyzacja (o 15 mln zł r/r) odzwierciedlała rosnące inwestycje w aktywa sieci komórkowej” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 312 mln zł wobec 349 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDAaL sięgnął 822 mln zł wobec 799 mln zł zysku rok wcześniej.

„EBITDAaL za I kw. 2025 roku wyniosła 822 mln zł i w ujęciu rocznym zwiększyła się o 23 mln zł, tj. o 2,9%. Do tego wzrostu przyczyniła się marża bezpośrednia (różnica pomiędzy przychodami a kosztami bezpośrednimi), która w ujęciu rocznym zwiększyła się o 2,7% (tj. o 46 mln zł), w wyniku dynamicznego wzrostu przychodów z wysokomarżowych kluczowych usług telekomunikacyjnych. Koszty pośrednie zwiększyły się w ujęciu rocznym o 2,6% (tj. o 23 mln zł), głównie w wyniku wzrostu wynagrodzeń oraz presji kosztowej związanej z inflacją i wzrostem płacy minimalnej. Te czynniki zostały częściowo zrównoważone przez dalszą transformację oraz niższe koszty energii” – czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody sięgnęły 3 153 mln zł wobec 3 051 mln zł rok wcześniej.

„Przychody w I kw. 2025 roku wyniosły 3 153 mln zł i w ujęciu rocznym wzrosły o 72 mln zł, tj. 2,3%. Łączne przychody z kluczowych usług telekomunikacyjnych (konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego) zwiększyły się znacząco o 7,3% r/r, co oznacza wyższą dynamikę wzrostu niż w kilku poprzednich kwartałach, osiągniętą dzięki dalszemu jednoczesnemu zwiększaniu liczby klientów i wskaźników ARPO” – czytamy też w komunikacie.

„Przychody z usług IT i integracyjnych zwiększyły się o 19% r/r, co odzwierciedlało głównie wzrost popytu na usługi integracyjne. Te pozytywne elementy zostały częściowo zniwelowane przez dwa czynniki. Po pierwsze, spadek przychodów ze sprzedaży sprzętu, głównie telefonów komórkowych, o 14% r/r, odzwierciedlający niższy popyt rynkowy oraz inną strukturę sprzedawanych modeli. Po drugie, spadek pozostałych przychodów o 22%, spowodowany niższymi przychodami z odsprzedaży energii w wyniku spadku wolumenu sprzedaży” – czytamy dalej.

Organiczne przepływy pieniężne w 1 kw. zamknęły się ujemną wartością 89 mln zł, odzwierciedlając sezonowo wyższe płatności związane ze szczytowym nasileniem działalności komercyjnej i inwestycyjnej pod koniec ubiegłego roku. W I kw. 2024 roku organiczne przepływy pieniężne osiągnęły wartość 22 mln zł, podano także.

„Z jednej strony, środki pieniężne z działalności operacyjnej zwiększyły się w ujęciu rocznym o 25 mln zł, wsparte wzrostem EBITDAaL oraz nieznacznie niższym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy. Z drugiej strony, na wysokość przepływów pieniężnych wpłynęło inne rozłożenie w czasie płatności za nakłady inwestycyjne oraz wpływów ze sprzedaży nieruchomości. Płatności za nakłady inwestycyjne w 1 kw. zwiększyły się w ujęciu rocznym o 67 mln zł w wyniku innego rozłożenia inwestycji w obu latach. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości wyniosły 6 mln zł w I kw. 2025 roku – wobec bardzo wysokiego ich poziomu 95 mln zł w analogicznym okresie 2024 roku” – wskazano w informacji.

Liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych zwiększyła się o 16 tys., czyli 5% r/r. Wskaźnik ARPO z usług konwergentnych wzrósł w ujęciu rocznym o 4,2% do 127 zł.

„Było to wynikiem strategii nastawionej na wartość, dużego popytu na treści oraz ofert światłowodu o wyższych prędkościach. Dynamika wzrostu ARPO utrzymała się na solidnym poziomie względem 2024 roku, kiedy wyniosła 4,6% r/r” – czytamy w komunikacie.

Całkowita liczba klientów stacjonarnego dostępu szerokopasmowego wzrosła o 5 tys., czyli 2% r/r. Liczba klientów światłowodu zwiększyła się o 38 tys., czyli 15% w ujęciu rocznym.

„Już 55% klientów internetu stacjonarnego korzysta ze światłowodu. W dalszym ciągu zmniejszała się baza klientów korzystających z miedzianych łączy szerokopasmowych – ich liczba spadła względem poprzedniego kwartału o 34 tys. Wskaźnik ARPO z usług wyłącznie stacjonarnego internetu wzrósł w ujęciu rocznym o 4,6%, do poziomu 68,5 zł, dzięki strategii nastawionej na wartość oraz rosnącemu udziałowi klientów usług światłowodowych (w porównaniu z innymi technologiami te usługi generują wyższy średni przychód na ofertę). Dynamika wzrostu ARPO zwiększyła się względem 2024 roku, kiedy wyniosła 3,4% r/r” – czytamy dalej.

Liczba klientów komórkowych usług głosowych zwiększyła się o 77 tys., czyli 3% r/r. Do tego mocnego wzrostu przyczyniły się wszystkie oferty dla klientów indywidualnych oraz rynek biznesowy. Wskaźnik ARPO z wyłącznie komórkowych usług głosowych wyniósł 29,8 zł, co oznacza wzrost o 1,3% r/r (wobec wzrostu o 1,6% r/r w 2024 roku).

Baza klientów usług przedpłaconych zmniejszyła się o 49 tys. Wskaźnik ARPO z usług przedpłaconych wyniósł 16,1 zł i w ujęciu rocznym wzrósł o 19,7%, dzięki strategii nastawionej na wartość, wymieniono także w materiale.

„Cieszy nas solidny początek roku, w którym osiągnęliśmy dobrą dynamikę wzrostu liczby klientów i wskaźników ARPO we wszystkich kluczowych usługach telekomunikacyjnych – wśród których szczególnie wyróżniają się usługi komórkowe. Liczymy, że niedawno wprowadzona, bardziej atrakcyjna usługa telewizyjna, sprzedawana w pakiecie ze światłowodem wzmocni naszą ofertę komercyjną, zachęcając nowe gospodarstwa domowe do wybrania usług Orange. Na rynku biznesowym, jesteśmy zadowoleni z powrotu do wzrostu przychodów z usług IT i integracyjnych w I kw., pomimo utrzymującej się niepewności w otoczeniu rynkowym” – skomentowała prezes Liudmila Climoc, cytowana w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2025 r. wyniósł 213 mln zł wobec 285 mln zł zysku rok wcześniej.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews