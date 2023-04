Orange Polska odnotował 270 mln zł skonsolidowanego zysku netto w w I kw. 2023 r. wobec 125 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 392 mln zł wobec 244 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDAaL wyniósł 762 mln zł wobec 722 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„EBITDAaL za I kw. 2023 roku wyniosła 762 mln zł i zwiększyła się o 40 mln zł, tj. o 5,5% r/r. Ten silny wzrost został wygenerowany w całości przez marżę bezpośrednią (różnicę pomiędzy przychodami a kosztami bezpośrednimi), która w ujęciu rocznym zwiększyła się o 5% (85 mln zł), głównie w wyniku dużego wzrostu przychodów z kluczowych usług telekomunikacyjnych, usług hurtowych (z wyłączeniem obszarów schyłkowych) oraz usług IT i integracyjnych. Koszty pośrednie zwiększyły się o w ujęciu rocznym o 5% (45 mln zł), głównie w wyniku wpływu inflacji na umowy najmu oraz koszty różnych usług zewnętrznych. Częściowo zrównoważyliśmy ten wpływ poprzez działania zaradcze (m.in. zabezpieczenie kosztów mediów oraz oszczędności na kosztach utrzymania nieruchomości), a także rozwiązanie niektórych rezerw” – czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 139 mln zł w I kw. wobec 2 931 mln zł rok wcześniej.

„Przychody w I kw. 2023 roku wyniosły 3 139 mln zł i w ujęciu rocznym zwiększyły się o 208 mln zł, tj. 7,1%. Do tych bardzo dobrych wyników przyczyniły się głównie cztery czynniki. Po pierwsze, łączne przychody z kluczowych usług telekomunikacyjnych (konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego) zwiększyły się o 6%, dzięki jednoczesnemu wzrostowi liczby klientów i wskaźnika ARPO. Po drugie, przychody ze sprzedaży sprzętu wzrosły aż o 40% rok-do-roku, w wyniku dużego popytu na droższe telefony. Po trzecie, przychody z usług IT i integracyjnych wzrosły w ujęciu rocznym o 12%, do czego przyczynił się wysoki popyt rynkowy na cyfryzację. Po czwarte, przychody z usług hurtowych (z wyłączeniem obszarów schyłkowych) zwiększyły się o 15% rok-do-roku, dzięki wykorzystaniu utrzymującego się popytu na naszą infrastrukturę” – czytamy także.

Zysk netto w I kw. 2023 roku wyniósł 270 mln zł i zwiększył się o 116% r/r. Kluczowym czynnikiem wspierającym tak dynamiczny wzrost był zysk operacyjny, który zwiększył się o 61% r/r. Przyczyniły się do tego wzrost EBITDAaL, niższa amortyzacja (o 3% r/r) oraz znacznie wyższe zyski ze sprzedaży aktywów. Ta ostatnia pozycja zwiększyła się w ujęciu rocznym o 65 mln zł, dzięki bardzo dobrym wynikom kwartalnym w zakresie sprzedaży nieruchomości. Na zysk netto wpłynął też korzystnie spadek kosztów finansowych netto o 26 mln zł r/r, głównie w wyniku niższych ujemnych różnic kursowych (z przeszacowania długoterminowych zobowiązań z tytułu leasingu denominowanych w euro), podano także.

„Dobrze rozpoczęliśmy rok pomimo wymagającego otoczenia makroekonomicznego, wynikającego z wysokiej inflacji i spowolnienia w gospodarce. Nasze wyniki komercyjne odzwierciedlają solidny popyt ze strony klientów, naszą koncentrację na wartości oraz dużą konkurencję na rynku. Zarówno wskaźnik ARPO jak i bazy klientów wzrosły w ujęciu rocznym we wszystkich kluczowych usługach. Wzrost liczby klientów ofert konwergentnych był nawet szybszy niż rok wcześniej, natomiast dynamika wzrostu bazy klientów usług wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnych spowolniła – na tym obecnie koncentrujemy nasze działania komercyjne. Wysoki popyt na droższe telefony przyczynił się do imponujących wyników sprzedaży w tym obszarze. Przyspieszyliśmy transformację w zakresie wygaszania technologii schyłkowych oraz nieużywanych aktywów. W tym kwartale osiągnęliśmy szczególnie dobre wyniki pod względem zbycia nieruchomości, których już nie używamy w ramach transformacji z technologii miedziowych na światłowodowe. Dzięki temu uwalniamy kapitał, który możemy zainwestować z wyższą stopą zwrotu oraz zmniejszamy koszty operacyjne związane z tymi nieruchomościami” – skomentował prezes Julien Ducarroz, cytowany w materiale.

„Ogłosiliśmy również plan stopniowego wygaszania technologii 3G, którego realizację rozpoczniemy w tym roku i chcemy zakończyć do końca 2025 roku. Przyczyni się to do zwiększenia efektywności oraz stworzy przestrzeń dla wdrożenia technologii 5G. Mamy świadomość, że dwucyfrowa inflacja będzie nadal niekorzystnie wpływać na koszty operacyjne. W związku z tym, w dalszej części roku, musimy konsekwentnie realizować strategię komercyjną ukierunkowaną na wartość, a także dalszą transformację kosztów” – dodał.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

Źródło: ISBnews