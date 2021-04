Orange Polska odnotował 39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

„Zysk netto w I kw. 2021 roku wyniósł 39 mln zł wobec straty w wysokości 38 mln zł w 1 kw. 2020 roku. Przyczyniły się do tego wzrost EBITDAaL, niższa amortyzacja i niższe koszty finansowe. Amortyzacja zmniejszyła się o 5% r/r w wyniku wydłużenia okresu ekonomicznej użyteczności niektórych składników majątku (wpływ w wysokości 33 mln zł). Koszty finansowe netto były o 66 mln zł niższe niż rok wcześniej, kiedy na ich wysokość mocno wpłynęły znaczące ujemne różnice kursowe z przeszacowania długoterminowych zobowiązań z tytułu leasingu denominowanych w euro” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 116 mln zł wobec 88 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDaL wyniósł 709 mln zł wobec 673 mln zł rok wcześniej, zaś marża EBITDAaL – odpowiednio: 24,3% wobec 24% rok wcześniej.

„Wzrost EBITDAaL (EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu) o 5,3% r/r:

odzwierciedla bardziej stabilny wzrost, wynikający zarówno z wyższej marży bezpośredniej, jak i dalszej optymalizacji kosztów

zwiększenie marży bezpośredniej, głównie dzięki znacznemu wzrostowi przychodów z podstawowych usług telekomunikacyjnych” – czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 918 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 2 804 mln zł rok wcześniej.

„Wzrost przychodów o 4,1% r/r, odzwierciedlający:

wzrost o 4,3% r/r w podstawowych usługach telekomunikacyjnych (konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie dostępu szerokopasmowego), dzięki strategii ukierunkowanej na wartość i rozwojowi usług światłowodowych

wzrost o 7% r/r w usługach IT i integracyjnych, obejmujący wkład Craftware (21 mln zł)

wzrost przychodów ze sprzedaży sprzętu o 12% r/r, osiągnięty względem bardziej porównywalnej bazy (na wyniki 1 kw. 2020 miała już wpływ pandemia)

wzrost pozostałych przychodów o 37% rok-do-roku dzięki odsprzedaży energii elektrycznej” – napisano także.

eCapex (ekonomiczne nakłady inwestycyjne) wyniosły w I kw. br. 445 mln zł (wzrost o 30% r/r) i były zgodne z planami całorocznymi, podał też operator.

Organiczne przepływy pieniężne w wysokości 198 mln zł odzwierciedlają wzrost EBITDAaL oraz mniejsze zapotrzebowanie na kapitał obrotowy dzięki innemu rozłożeniu płatności, podano także.

„W pierwszym kwartale osiągnęliśmy solidne wyniki komercyjne pomimo surowej zimy i pogarszającej się sytuacji pandemicznej, co wpływało na ruch klientów w salonach sprzedaży. Bardzo nas cieszy, że popyt na usługi światłowodowe jest nadal wysoki: przyłączając 54 tys. klientów netto wyrównaliśmy drugi najlepszy wynik kwartalny w historii. Ponadto obserwujemy, że klienci coraz częściej wybierają opcje o większej prędkości. Światłowody to coraz bardziej kluczowy czynnik poprawy naszych wyników finansowych, co jest szczególnie widoczne we wzroście wskaźnika ARPO z usług konwergentnych i stacjonarnego internetu” – skomentował prezes Julien Ducarroz, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 44 mln zł wobec 44 mln zł straty rok wcześniej.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11 508 mln zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews