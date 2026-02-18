Orange Polska odnotował 69 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2025 r. wobec 201 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 171 mln zł wobec 340 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDAaL sięgnął 861 mln zł wobec 804 mln zł zysku rok wcześniej.

„W samym czwartym kwartale EBITDAaL zwiększyła się o 50 mln zł, czyli o 6,2% r/r, w wyniku wzrostu marży bezpośredniej o 5,2% oraz wzrostu kosztów pośrednich o 4,4%” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3493 mln zł w IV kw. 2025 r. wobec 3423 mln zł rok wcześniej.

W całym 2025 r. spółka miała 762 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 913 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 13 133 mln zł w porównaniu z 12 732 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDAaL sięgnął 3473 mln zł wobec 3324 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Przychody +4,3% r/r (w tym +4,6% r/r w IV kw.), napędzane przez solidny wzrost kluczowych silników biznesowych; EBITDAaL +4,0% r/r (w tym +6,2% r/r w IV kw.), zasilana przez rentowny wzrost podstawowej działalności i efektywność kosztową; zysk netto -17% r/r, z powodu rezerwy na restrukturyzację zatrudnienia oraz wyższej amortyzacji” – czytamy dalej w komunikacie.

„Podstawą naszych bardzo dobrych wyników w 2025 roku były wysoki wzrost i dynamika we wszystkich kluczowych usługach. To daje nam solidny punkt wyjścia na kolejne trzy lata objęte strategią Lead the Future, która jest ukierunkowana na tworzenie wartości dla akcjonariuszy. W tym kontekście mam przyjemność poinformować, że w pierwszym roku realizacji tej strategii osiągnęliśmy całkowity zwrot dla akcjonariuszy na poziomie 47%. We wszystkich kluczowych usługach osiągnęliśmy w ciągu roku solidną dynamikę wzrostu. Koncentrując się na poprawie doświadczenia klienta, uatrakcyjniliśmy oferty, realizowaliśmy skuteczną strategię opartą o wszystkie nasze marki oraz ulepszyliśmy kanały cyfrowe. W efekcie, wzrosła baza klientów we wszystkich podstawowych usługach – komórkowych, światłowodowych, telewizyjnych i konwergentnych. Zwiększyliśmy również liczbę gospodarstw domowych korzystających z usług Orange, co stwarza warunki dla przyszłego wzrostu. Towarzyszył temu solidny wzrost wskaźników ARPO, będący wynikiem konsekwentnej realizacji strategii wartości oraz umiejętnego odpowiadania na zmieniające się zapotrzebowanie na szybszą łączność, bogaty kontent oraz najwyższą jakość usług. Cieszy fakt, że przychody z usług IT i integracji wykazały solidny wzrost, po spadku w 2024 roku. Dalszy wzrost oraz rentowność w tym obszarze będą jednym z naszych priorytetów na rok 2026” – powiedziała prezes Liudmila Climoc, cytowana w komunikacie.

W 2025 Orange Polska odnotował eCapex (ekonomiczne nakłady inwestycyjne) w wysokości 1 806 mln zł, -0,8% r/r, odzwierciedlające dyscyplinę inwestycyjną, w tym 0,5 mld zł nakładów na sieć komórkową.

Organiczne przepływy pieniężne osiągnęły 1 mld zł, w wyniku wzrostu EBITDAaL, wskazano także.

Prognoza na 2025 r. zakładała niski jednocyfrowy wzrost przychodów i EBITDAaL oraz eCapex (ekonomiczne nakłady inwestycyjne) w przedziale 1,8-1,9 mld zł.

„W 2025 roku wzmocniliśmy działania ukierunkowane na zapewnienie najszybszych oraz najbardziej niezawodnych usług telekomunikacyjnych w Polsce. W zasięgu naszej sieci 5G znajduje się już prawie 85% populacji Polski. Wyłączyliśmy sieć 3G, zwalniając częstotliwości dla najnowszych technologii. Jednocześnie, po dekadzie inwestycji w rozbudowę sieci światłowodowej, w zasięgu usług światłowodowych Orange znajduje się obecnie około 10 milionów gospodarstw domowych, a najszybsza opcja 8 Gb/s jest dostępna w 50 miastach” – dodała prezes.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews