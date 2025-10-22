Orange Polska odnotowało 228 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 254 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

„W trzecim kwartale osiągnęliśmy bardzo solidne wyniki operacyjne i finansowe, które są zgodne z priorytetami naszej strategii Lead the Future. Jesteśmy zadowoleni ze wzrostu baz klientów, zwłaszcza w usługach mobilnych, gdzie był on znakomity – po raz pierwszy od kilku lat przekroczył poziom 100 000 w skali kwartału. […] Nasz sukces komercyjny przełożył się na mocne wyniki finansowe: wyższe przychody i wzrost EBITDAaL o prawie 3%. Wyniki wypracowane przez ostatnie 9 miesięcy dają nam silne przekonanie, że osiągniemy tegoroczne cele. Realizacja strategii Lead the Future rozpoczęła się dobrze, co pozwala mi z optymizmem patrzeć na naszą zdolność do dalszego wzrostu oraz tworzenia wartości dla akcjonariuszy” – powiedziała prezes Liudmila Climoc, cytowana w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 371 mln zł wobec 370 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDAaL sięgnął 899 mln zł (+2,9% r/r).

„EBITDAaL za III kw. 2025 roku wyniosła 899 mln zł i w ujęciu rocznym zwiększyła się o 25 mln zł, czyli 2,9%. Do tego wzrostu przyczyniła się głównie marża bezpośrednia (różnica pomiędzy przychodami a kosztami bezpośrednimi), która w ujęciu rocznym zwiększyła się o 1,1% (tj. o 21 mln zł) bądź o 4,2% z wyłączeniem wpływu jednorazowego zdarzenia zaksięgowanego w III kw. 2024 r. (+53 mln zł), które było związane z kapitalizacją kosztów sieci z poprzednich okresów. Ten znaczący wzrost marży bezpośredniej rok-do-roku wynikał z dynamicznego wzrostu przychodów z wysokomarżowych kluczowych usług telekomunikacyjnych oraz usług hurtowych. Koszty pośrednie zmniejszyły się w ujęciu rocznym o 1% (tj. o 4 mln zł), co odzwierciedlało większą efektywność utrzymania sieci, niższy wzrost kosztów pracy oraz niższe nakłady na reklamę i promocję” – wyjaśniła spółka.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3329 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 3105 mln zł rok wcześniej.

„Przychody w III kw. 2025 roku wyniosły 3 329 mln zł i w ujęciu rocznym zwiększyły się o 284 mln zł, czyli aż 9,3%, do czego przyczyniły się wszystkie silniki biznesowe. Łączne przychody z kluczowych usług telekomunikacyjnych (konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego internetu) zwiększyły się znacząco o 6,5% rok do roku, utrzymując wysokie tempo wzrostu dzięki zwiększaniu liczby klientów i wskaźników ARPO. Przychody z usług IT i integracyjnych zwiększyły się o 47% rok do roku, dzięki dużym kontraktom na usługi integracyjne. Przychody z usług hurtowych (z wyłączeniem schyłkowych) wzrosły o 13%, co wynikało z dobrego popytu na naszą infrastrukturę” – czytamy także.



W I-III kw. 2025 r. spółka miała 693 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 712 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9640 mln zł w porównaniu z 9309 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDAaL sięgnął 2 612 mln zł (+3,4% r/r).

eCapex (ekonomiczne nakłady inwestycyjne) za 9 miesięcy był w wysokości 1 127 mln zł, czyli -1% r/r, przy niższych nakładach inwestycyjnych zrównoważonych mniejszą sprzedażą nieruchomości, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 750 mln zł wobec 853 mln zł zysku rok wcześniej.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews