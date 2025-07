Orange Polska odnotowało 274 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 231 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 420 mln zł wobec 360 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDAaL sięgnął 891 mln zł wobec 854 mln zł zysku rok wcześniej.

„EBITDAaL za II kw. 2025 roku wyniosła 891 mln zł i w ujęciu rocznym zwiększyła się o 37 mln zł, czyli 4,3%. Do tego wzrostu przyczyniła się marża bezpośrednia (różnica pomiędzy przychodami a kosztami bezpośrednimi), która w ujęciu rocznym zwiększyła się o 1,8% (tj. o 32 mln zł), w wyniku dynamicznego wzrostu przychodów z wysokomarżowych kluczowych usług telekomunikacyjnych, który skompensował spadki w sprzedaży sprzętu oraz usługach IT i integracji. Koszty pośrednie zmniejszyły się w ujęciu rocznym o 0,6% (tj. o 5 mln zł). Ich ewolucja odzwierciedlała wyższą dodatkową marżę wygenerowaną na kontrakcie budowy sieci dla spółki Światłowód Inwestycje (o 32 mln zł rok-do-roku). Z wyłączeniem tego czynnika, koszty pośrednie odzwierciedlały wyższe koszty pracy (w wyniku wzrostu wynagrodzeń), wyższe nakłady na reklamę i promocję (inne rozłożenie pomiędzy kwartałami) oraz pozytywny wpływ transformacji” – czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 158 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 3 123 mln zł rok wcześniej.

„Przychody w II kw. 2025 roku wyniosły 3 158 mln zł i w ujęciu rocznym wzrosły o 35 mln zł, czyli 1,1%. Łączne przychody z kluczowych usług telekomunikacyjnych (konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego internetu) zwiększyły się znacząco o 6,8% rok-do-roku, utrzymując wysoką dynamikę wzrostu dzięki zwiększaniu liczby klientów i wskaźników ARPO. Ten wzrost został częściowo zniwelowany przez trzy czynniki. Po pierwsze, przychody z usług IT i integracji zmniejszyły się o 1% rok-do-roku: wzrost przychodów w obszarze ICT został skompensowany przez wysoką bazę porównawczą dla usługi hurt SMS, które świadczymy dla klientów biznesowych. Po drugie, przychody ze sprzedaży sprzętu, głównie telefonów komórkowych, zmniejszyły się o 8% rok-do-roku, co było odzwierciedleniem niższego popytu rynkowego z powodu wydłużenia okresu użytkowania telefonów przez klientów. Po trzecie, pozostałe przychody spadły o 25% z powodu niższych przychodów z odsprzedaży energii, głównie w wyniku spadku wolumenu sprzedaży” – czytamy dalej.

„Jestem zadowolony z naszych wyników finansowych w II kwartale. Utrzymaliśmy bardzo wysoką dynamikę wzrostu przychodów z kluczowych usług telekomunikacyjnych na poziomie 6,8% r/r. Przychody z tych wysokomarżowych usług, stanowiące kluczowy element w generowaniu zysków, przyczyniły się do mocnego wzrostu EBITDAaL w drugim kwartale o 4,3% r/r. Na wysokość EBITDAaL korzystnie wpłynęło również rozpoznanie dodatkowej marży na budowie sieci dla spółki Światłowód Inwestycje, co stało się możliwe dzięki bliskiemu zakończeniu bieżącego kontraktu oraz podpisaniu nowego planu inwestycyjnego, przewidującego objęcie zasięgiem kolejnych 0,7 mln gospodarstw domowych. Cieszy mnie, że sprzedaliśmy naszą działalność związaną z obrotem energią elektryczną. To potwierdza, że w strategii Lead the Future skupiamy się na kluczowej działalności, a ponadto zapewnia optymalne warunki rozwoju spółce Orange Energia. Zysk z tej transakcji w wysokości 71 mln zł wsparł nasz zysk netto w II kw. W II kw. zwiększyliśmy wysokość generowanych środków pieniężnych dzięki bardzo dobrym wynikom w działalności operacyjnej. Naszym celem jest wygenerowanie solidnych organicznych przepływów pieniężnych także w drugiej połowie roku. W strategii Lead the Future bardziej niż kiedykolwiek koncentrujemy się na wskaźnikach zwrotu, które napędzają tworzenie wartości dla akcjonariuszy” – skomentował członek zarządu ds. finansów Jacek Kunicki, cytowany w raporcie.

Spółka podała, że w II kw. 2025 roku nadal skutecznie łączyła solidne wzrosty liczby klientów we wszystkich kluczowych usługach z poprawą średniego przychodu, jaki ci klienci generują (ARPO). Liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych zwiększyła się o 21 tys., czyli 5% r/r. Wskaźnik ARPO z usług konwergentnych utrzymał solidną dynamikę wzrostu i w ujęciu rocznym zwiększył się o 4,5%, osiągając 128,9 zł. Było to wynikiem strategii nastawionej na wartość, dobrego popytu na usługi telewizyjne oraz ofert światłowodu o wyższych prędkościach.

Całkowita liczba klientów stacjonarnego dostępu szerokopasmowego wzrosła o 16 tys., czyli 2% r/r. Liczba klientów światłowodu zwiększyła się o 38 tys., czyli 13% w ujęciu rocznym. Już 56% klientów stacjonarnego internetu korzysta ze światłowodu. W dalszym ciągu zmniejszała się liczba klientów korzystających ze schyłkowych technologii miedzianych – ich baza spadła względem poprzedniego kwartału o 29 tys. Wskaźnik ARPO z usług wyłącznie stacjonarnego internetu wzrósł w ujęciu rocznym o 5%, do poziomu 69,2 zł, dzięki strategii nastawionej na wartość oraz rosnącemu udziałowi klientów usług światłowodowych (które w porównaniu z innymi technologiami generują wyższy średni przychód na ofertę). Liczba klientów komórkowych usług głosowych zwiększyła się o 86 tys., czyli 3% r/r. Do tego mocnego wzrostu przyczyniły się wszystkie marki i oferty dla klientów indywidualnych oraz rynek biznesowy. Wskaźnik ARPO z wyłącznie komórkowych usług głosowych wyniósł 29,8 zł, utrzymując się na niezmienionym poziomie r/r. Odzwierciedla to wzrost ARPO na głównej marce Orange na rynku konsumenckim o ponad 4% r/r, który został skompensowany przez spadek na rynku biznesowym (w związku z nasileniem konkurencji) oraz rosnący udział marek Nju i Flex w bazie klientów usług wyłącznie komórkowych. Baza klientów usług przedpłaconych w samym drugim kwartale wzrosła o 4 tys., ale w ujęciu rocznym zmniejszyła się o 2%. Wskaźnik ARPO z usług przedpłaconych wyniósł 16,7 zł i w ujęciu rocznym wzrósł o 14%, dzięki strategii nastawionej na wartość. W stacjonarnych usługach głosowych sieci PSTN utrata łączy netto utrzymała się na podobnym poziomie jak w poprzednich kwartałach i wyniosła 26 tys., co odzwierciedlało strukturalne zmiany na rynku.

„Osiągnęliśmy w II kw. solidne wyniki komercyjne, szczególnie na rynku konsumenckim. We wszystkich kluczowych usługach telekomunikacyjnych utrzymaliśmy dobrą dynamikę wzrostu liczby klientów, dobrze sobie radząc z wymagającym otoczeniem konkurencyjnym. Jest to efekt stosowania przez nas geomarketingu, szerokiego portfolio marek oraz spersonalizowanych ofert wspomaganych narzędziami opartymi na sztucznej inteligencji, które pomagają nam budować lojalność klientów. Wskaźniki ARPO z ofert konwergentnych i wyłącznie stacjonarnego internetu utrzymały wysoką dynamikę wzrostu na poziomie 4-5% rok-do-roku, dzięki rosnącej bazie klientów światłowodowych, a także dosprzedaży treści telewizyjnych oraz opcji wyższych prędkości. Spowolnienie wzrostu ARPO z usług wyłącznie komórkowych odzwierciedla solidny wzrost w segmencie konsumenckim oraz silną konkurencję w segmencie biznesowym” – powiedziała prezes Liudmila Climoc.

W I poł. 2025 r. spółka miała 465 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 458 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6 311 mln zł w porównaniu z 6 204 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDAaL sięgnął 1 713 mln zł wobec 1 653 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Zysk netto w 1 połowie 2025 roku wyniósł 465 mln zł i w ujęciu rocznym zwiększył się o 1,5% (tj. o 7 mln zł), gdyż solidny wzrost EBITDAaL został zniwelowany przez niższe zyski ze sprzedaży nieruchomości oraz wyższą amortyzację. Zyski ze sprzedaży nieruchomości zmniejszyły się w ujęciu rocznym o 45 mln zł w wyniku innego rozłożenia w czasie transakcji w obu latach. Zysk netto w 1 półroczu odzwierciedlał także szacunkowy zysk w wysokości 71 mln zł ze sprzedaży spółki zależnej Orange Energia oraz wyższe o 55 mln zł rok-do-roku rezerwy związane z kosztami istotnych ryzyk, programów rozwiązania stosunku pracy i reorganizacji” – wyjaśniono.

eCapex (ekonomiczne nakłady inwestycyjne) w I półroczu wyniosły 799 mln zł (+19% r/r), głównie ze względu na inne rozłożenie w czasie wpływów ze sprzedaży nieruchomości, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 482 mln zł wobec 583 mln zł zysku rok wcześniej.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews