Orange Polska odnotowało 295 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2026 roku wobec 191 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

„Zysk netto za I kw. 2026 roku wyniósł 295 mln zł i w ujęciu rocznym zwiększył się o 54% (tj. 104 mln zł). Do tego wzrostu przyczyniła się wyższa EBITDAaL, a także wzrost zysków ze sprzedaży nieruchomości o 46 mln zł r/r. Amortyzacja zwiększyła się w ujęciu rocznym o 15 mln zł, ponieważ amortyzacja licencji na nowe pasmo 700 MHz oraz zmiana struktury nakładów inwestycyjnych skompensowały wpływ wydłużenia okresu użytkowania niektórych środków trwałych” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.



Zysk operacyjny wyniósł 443 mln zł wobec 312 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDAaL sięgnął 913 mln zł wobec 834 mln zł zysku rok wcześniej.

„EBITDAaL za I kw. 2026 roku wyniosła 913 mln zł i w ujęciu rocznym – względem danych porównywalnych – zwiększyła się o 79 mln zł, czyli aż o 9,5%. Ta wysoka dynamika odzwierciedlała pozytywne trendy biznesowe oraz jednorazowy wpływ odzyskania podatku VAT od złych długów z lat ubiegłych (głównie 2019- 2020) w wysokości 28 mln zł. Wyłączając to jednorazowe zdarzenie, EBITDAaL zwiększyła się znacząco o 6,1% r/r, do czego przyczyniły się wzrost marży bezpośredniej i dyscyplina kosztowa. Marża bezpośrednia (różnica pomiędzy przychodami a kosztami bezpośrednimi) zwiększyła się o 4,5% r/r w wyniku wzrostu przychodów z wysokomarżowych kluczowych usług telekomunikacyjnych oraz usług hurtowych. Koszty pośrednie utrzymały się w ujęciu rocznym na podobnym poziomie, co odzwierciedlało korzystny wpływ trwającej transformacji kosztowej w wielu obszarach, takich jak koszty pracy i eksploatacji sieci” – napisała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3183 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 3153 mln zł rok wcześniej.

Łączne przychody z kluczowych usług telekomunikacyjnych (konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego) zwiększyły się o 4,8% r/r. Ten wzrost odzwierciedlał niesłabnącą dynamikę w usługach konwergentnych, światłowodowych i komórkowych abonamentowych (dzięki jednoczesnemu wzrostowi liczby klientów i wskaźników ARPO), a także niższą dynamikę w przychodach z usług przedpłaconych, wynikającą z wysokiej bazy porównawczej (ze względu na podwyżki cen wprowadzone w IV kw. 2024 roku i I kw. 2025 roku). Przychody z usług IT i integracyjnych w ujęciu rocznym zwiększyły się o 7,2%, głównie dzięki kontraktom na usługi integracyjne oraz odsprzedaży licencji na oprogramowanie. Przychody z usług hurtowych (z wyłączeniem usług schyłkowych) wzrosły o 6,1% r/r, dzięki temu, że nowa umowa na dostęp do infrastruktury światłowodowej oraz usługi infrastrukturalne skompensowały wygaśnięcie kontraktu na roaming krajowy, wymieniono.

„W I kwartale osiągnęliśmy znakomite wyniki, dające nam mocny start w drodze do realizacji celów całorocznych. Dobrym przykładem naszych sukcesów w tym kwartale jest odzyskanie, po kilku latach, pozycji lidera w rankingu przenoszenia numerów komórkowych, przy wzroście netto klientów o 17 tysięcy. Ten sukces jest wynikiem systematycznej poprawy w kolejnych kwartałach i stanowi dowód na to, że klienci cenią najwyższą jakość naszej sieci, wygodę i kompleksowość naszych usług. Wpisało to się w całościowy obraz bardzo dobrych wyników komercyjnych w tym kwartale, w którym osiągnęliśmy solidną dynamikę wzrostu liczby klientów i wskaźników ARPO we wszystkich kluczowych obszarach usług. Zgodnie z naszą strategią równowagi między wzrostem liczby klientów i budowaniem wartości, wprowadziliśmy również podwyżki cen usług, celem wspierania stabilnego i długoterminowego wzrostu przychodów. Tym osiągnięciom komercyjnym towarzyszyły doskonałe wyniki finansowe, w tym wzrost EBITDAaL o 9,5% oraz znacząca poprawa generowanych przepływów pieniężnych. Te wyniki pokazują silne trendy biznesowe oraz zdyscyplinowane zarządzanie kosztami i nakładami inwestycyjnymi w miarę postępów w realizacji naszego programu transformacji” – skomentowała prezes Liudmila Climoc, cytowana w komunikacie.

Zarząd podtrzymuje swoją prognozę, zgodnie z którą zakłada w 2026 roku niski jednocyfrowy wzrost przychodów, wzrost EBITDAaL w ujęciu rocznym o 3-5%, eCapex (ekonomiczne nakłady inwestycyjne) na poziomie około 1,8 mld zł oraz organiczne przepływy pieniężne na poziomie co najmniej 1,1 mld zł, podano także.

Liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych zwiększyła się o 14 tys. kw/kw oraz 4% r/r, osiągając 1,87 mln. Wskaźnik ARPO z usług konwergentnych utrzymał solidną dynamikę wzrostu i w ujęciu rocznym zwiększył się o 4,2%, osiągając 132,3 zł. Było to wynikiem strategii nastawionej na wartość, dobrego popytu na treści oraz oferty światłowodu o wyższych prędkościach. Całkowita liczba klientów stacjonarnego dostępu szerokopasmowego wzrosła o 5 tys. kw/kw oraz 2% r/r. Liczba klientów światłowodu zwiększyła się o 34 tys. kw/kw oraz 10% w ujęciu rocznym. Już 60% klientów internetu stacjonarnego korzysta ze światłowodu. W dalszym ciągu zmniejszała się baza klientów korzystających ze schyłkowych szerokopasmowych łączy miedzianych – ich liczba spadła względem poprzedniego kwartału o 32 tys. Wskaźnik ARPO z usług wyłącznie stacjonarnego internetu wzrósł w ujęciu rocznym o 3,7%, do poziomu 71,0 zł, dzięki strategii nastawionej na wartość oraz rosnącemu udziałowi klientów usług światłowodowych (w porównaniu z innymi technologiami te usługi generują wyższy średni przychód na ofertę), podał Orange Polska.

Liczba klientów komórkowych usług głosowych zwiększyła się o 73 tys. kw/kw oraz 4% r/r. Do tego mocnego wzrostu przyczyniły się wszystkie oferty dla klientów indywidualnych oraz rynek biznesowy. Wskaźnik ARPO z wyłącznie komórkowych usług głosowych wyniósł 30,0 zł, co oznacza wzrost o 0,9% r/r. Ta zmiana odzwierciedla wzrost ARPO na głównej marce Orange na rynku konsumenckim o 5% r/r, częściowo skompensowany przez stabilny poziom ARPO na rynku biznesowym oraz rosnący udział marek Nju i Flex w bazie klientów usług wyłącznie komórkowych (te marki generują niższe ARPO w porównaniu z główną marką Orange). Baza klientów usług przedpłaconych zmniejszyła się o 26 tys. w I kw., ale w ujęciu rocznym wzrosła o 2%. Wskaźnik ARPO z usług przedpłaconych wyniósł 15,4 zł i w ujęciu rocznym zmniejszył się o 4,8%, ponieważ niektóre działania ukierunkowane na wartość, podjęte w IV kw. 2024 roku i I kw. 2025 roku, miały jednorazowy wpływ na wartość tego wskaźnika. W stacjonarnych usługach głosowych sieci PSTN, utrata łączy netto utrzymała się na podobnym poziomie jak w poprzednich kwartałach i wyniosła 33 tys., co odzwierciedlało strukturalne zmiany na rynku, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 347 mln zł wobec 213 mln zł zysku rok wcześniej.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

