Po publikacji wyników za I kw. br. Orange Polska podtrzymał prognozy na cały 2025 rok, podała spółka. Zakładają one: niski jednocyfrowy wzrost przychodów, niski jednocyfrowy wzrost EBITDAaL oraz eCapex w przedziale 1,8-1,9 mld zł.

„Zgodnie z raportem bieżącym 3/2025 opublikowanym w dniu 12 lutego 2025 roku, Grupa prognozuje w 2025 roku niski jednocyfrowy wzrost przychodów, niski jednocyfrowy wzrost EBITDAaL oraz eCapex (ekonomiczne nakłady inwestycyjne) w przedziale 1,8-1,9 mld zł. Biorąc pod uwagę wyniki osiągnięte w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2025 roku, zarząd Orange Polska S.A. podtrzymuje swoją prognozę. Zarząd będzie na bieżąco ściśle monitorować wyniki Grupy” – czytamy w komunikacie.

W I kw. br. przychody wzrosły o 2,3% r/r do 3 153 mln zł, EBITDAaL – o 2,9% r/r 822 mln zł, zaś ekonomiczne nakłady inwestycyjne – o 48% r/r do 431 mln zł.

„Jestem zadowolony z naszych wyników finansowych w pierwszym kwartale, w którym rozpoczęliśmy realizację strategii Lead the Future. Powróciła solidna dynamika wzrostu przychodów, napędzanych wysokim wzrostem w kluczowych usługach telekomunikacyjnych, który wynika z konsekwentnego zwiększania liczby klientów i wskaźników ARPO. Przychody z tych wysokomarżowych usług, stanowiące kluczowy element w generowaniu zysków, przyczyniły się do wzrostu EBITDAaL o prawie 3%. Połączenie wysokiej rentowności przychodów z dyscypliną kosztową to nasz przepis na stabilny i trwały wzrost w okresie objętym nową strategią, co jest kluczowe dla tworzenia wartości dla akcjonariuszy. Po wynikach pierwszego kwartału potwierdzamy naszą prognozę całoroczną” – powiedział członek zarządu ds. finansów Jacek Kunicki, cytowany w komunikacie.

Źródło: ISBnews