Zarząd Orange Polska zdecydował o zarekomendowaniu wypłaty dywidendy pieniężnej w wysokości 0,61 zł na akcję w br. z zysków za 2025 r., podała spółka. Propozycja ta stanowi wzrost o 15% wobec dywidendy 0,53 zł na akcję wypłaconej w 2025 r.

„Propozycja zwiększenia dywidendy o 15% odzwierciedla bardzo dobre wyniki finansowe w 2025 roku, bezpieczną strukturę bilansu oraz zaufanie zarządu co do przyszłych perspektyw Orange Polska. Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową, dywidenda w wysokości 0,61 zł na akcję stanie się nowym poziomem bazowym do roku 2028” – czytamy w komunikacie.

W 2025 r. spółka miała 762 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 913 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 13 133 mln zł w porównaniu z 12 732 mln zł rok wcześniej.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews