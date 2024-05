Orlen będzie miał łącznie dziesięć energooszczędnych stacji do końca roku, podała spółka. Obiekty wyposażone będą w innowacyjny system, pozwalający na odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych, magazynowanie energii oraz instalacje fotowoltaiczne. Rozwiązanie pozwala to zaoszczędzić do 80% energii, niezbędnej do funkcjonowania stacji. Spółka poinformowała o uruchomieniu dwóch kolejnych stacji – MOP Chomentowo Wschód i Zachód przy trasie ekspresowej S61

Zasilany energią słoneczną system do jednoczesnej produkcji ciepła i chłodu pozwala na odzyskanie energii cieplnej, która jest następnie wykorzystywana między innymi do podgrzewania wody w łazienkach i myjni oraz wspomagania pracy klimatyzacji i kurtyn powietrznych. Dzięki temu stacje są niemal samowystarczalne, pobierając z sieci niewielkie ilości dodatkowej energii, głównie nocą. Technologia ta w skali roku pozwala ograniczyć zużycie energii elektrycznej nawet o 135 MWh w przypadku standardowej stacji i o 350 MWh w przypadku MOP, podano.

„Pierwszą instalację kogeneracyjną uruchomiliśmy pod koniec 2022 roku na stacji paliw w Bydgoszczy. Jej zastosowanie przyniosło znakomite rezultaty, dlatego podjęliśmy decyzję o budowie kolejnych i rozpoczęciu pilotażowego programu, który obejmie łącznie dziesięć stacji. To nie tylko najnowocześniejsze, ale i przyjazne środowisku obiekty, maksymalnie wykorzystujące energię odnawialną, a dzięki temu prawie w całości samowystarczalne. Już teraz kogeneracja umożliwia pięciokrotną redukcję zużycia energii elektrycznej. Wszelkie działania, które wspierają cel osiągnięcia przez koncern neutralności emisyjnej do 2050 roku, są dla nas szczególnie ważne. Cieszę się, że nasze inwestycje są nie tylko energooszczędne, ale również redukują nasz wpływ na środowisko” – powiedział kierownik Zespołu Realizacji Inwestycji dla Nowych Stacji Paliw i MOP Orlen Łukasz Chmielewski, cytowany w komunikacie.

Stacje wyposażone są w zdalny, predykcyjny system monitorowania instalacji, automatycznie informujący serwis o potencjalnych awariach. Na MOP Chomentowo Wschód i Zachód zastosowano system wyposażony w 8 agregatów kogeneracyjnych, z zapasem mocy, pozwalającym na nieprzerwaną pracę w przypadku wyłączenia nawet 2 urządzeń.

„Wielkoskalowe, kogeneracyjne instalacje zastosowano na autostradowych stacjach paliw, tzw. MOP (Miejsce Obsługi Podróżnych). Pierwszy taki obiekt to MOP Wola Korycka, przy drodze ekspresowej S17 Warszawa-Lublin. Stacje paliw Orlen z systemem kogeneracji działają również w Krakowie, Środzie Śląskiej, Rawie Mazowieckiej oraz Bydgoszczy. Do końca roku zostaną uruchomione kolejne trzy punkty: w Pruszkowie, Warszawie i Siedlcach. Docelowo pozwoli to obniżyć zużycie energii elektrycznej o 1,9 GWh w skali roku” – zakończono.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,64 mld zł w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

