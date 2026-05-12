Grupa Orlen po przeprowadzeniu testów na utratę wartości aktywów dokona odpisów aktualizujących w ciężar I kwartału. W skonsolidowanym sprawozdaniu będzie to łącznie 1,145 mld zł.

„W efekcie przeprowadzonych testów spółka przewiduje, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2026 roku dokona odpisów aktualizujących wartość aktywów o łącznej wysokości 1,145 mld zł, w szczególności nakładów w wysokości 0,880 mld zł związanych z realizacją projektu Nowa Chemia, którego realizacja trwa od 2021 roku” – czytamy w komunikacie.

Spółka przewiduje również, że w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2026 roku uwzględni odpisy aktualizujące wartość aktywów Orlen CGU Petrochemia w wysokości 0,96 mld zł.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów mają charakter niegotówkowy i nie mają bezpośredniego związku z przepływami z działalności operacyjnej bieżącego okresu sprawozdawczego, podkreślono.

Powyższe zdarzenia i szacunki wyniku są obecnie przedmiotem przeglądu biegłego rewidenta i mogą ulec zmianie w ostatecznej wersji skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Orlen za I kwartał 2026 roku, które spółka opublikuje 28 maja, zakończono.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267 mld zł w 2025 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

