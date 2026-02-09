Orlen przeprowadził testy na trwałą utratę wartości aktywów zgodnie z wymogami międzynarodowych standardów rachunkowości, w efekcie których przewiduje, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2025 roku dokona odpisu aktualizującego wartość aktywów o łącznej wysokości 2,5 mld zł, podała spółka. Odpis dotyczy głównie inwestycji Nowa Chemia w Segmencie Downstream w wysokości 2,2 mld zł. Ponadto spółka dokona odpisu aktualizującego wartość międzynarodowych aktywów wydobywczych w segmencie Upstream&Supply na łączną kwotę 0,3 mld zł.

„Odpisy aktualizujące wartość aktywów mają charakter niegotówkowy i nie mają bezpośredniego związku z przepływami z działalności operacyjnej. Powyższe zdarzenia są obecnie przedmiotem przeglądu biegłego rewidenta i mogą ulec zmianie w ostatecznej wersji skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Orlen za IV kwartał 2025 roku, które spółka opublikuje 19 lutego 2026 roku” – czytamy w komunikacie.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews