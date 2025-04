Orlen odnotował 1 469 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 20 922 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 7 947 mln zł wobec 31 321 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 21 961 mln zł wobec 45 514 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA LIFO wyniósł 22 232 mln zł wobec 46 413 mln zł rok wcześniej, a zysk EBITDA LIFO po eliminacji odpisów aktualizacyjnych 35 747 mln zł, wobec 62 626 mln zł rok wcześniej.

„Pomimo tego, że wyniki finansowe koncernu były dodatkowo obciążone odpisami za wcześniejsze błędne decyzje zarządcze, konsekwentnie zmieniamy Orlen i inwestujemy w jego rozwój. Budujemy bezpieczeństwo energetyczne oparte na gazie wspieranym przez odnawialne źródła. W tym roku będziemy kontynuować tę strategię, a największe nakłady inwestycyjne przeznaczymy właśnie na wydobycie i energetykę. W efekcie będziemy nadal zwiększać własne zasoby i produkcję gazu, a już w przyszłym roku do klientów trafi energia z budowanych przez nas dwóch nowych elektrowni gazowych i pierwszej morskiej farmy wiatrowej. Będzie to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce i największe źródło energii odnawianej w Europie Środkowej –” – powiedział prezes Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 294 976 mln zł wobec 371 916 mln zł rok wcześniej.

W 2024 roku Grupa Orlen wyprodukowała 2,4 TWh energii z odnawialnych źródeł i 9,3 TWh energii z gazu. Było to możliwe między innymi dzięki zwiększeniu mocy odnawialnych z 0,9 do 1,5 GW i większemu wykorzystaniu mocy gazowych. Gaz i odnawialne źródła odpowiadały za 70% produkcji energii w Grupie Orlen, wskazano w materiale.

Jednocześnie w 2024 roku łączna produkcja gazu ziemnego Grupy Orlen w Polsce i za granicą wzrosła do 8,6 mld m3, i było to o 20% więcej niż rok wcześniej. Wzrost wydobycia był możliwy przede wszystkim dzięki włączeniu do eksploatacji nowych złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

W obszarze produkcji rafineryjno-petrochemicznej koncern odnotował stabilny poziom przerobu ropy naftowej, koncentrując się na utrzymaniu zdywersyfikowanego portfela dostaw. W 2024 roku podpisano między innymi umowę z bp na dostawy ropy z bliskiego geograficznie Morza Północnego, zapewniającą ok. 15% zapotrzebowania całej Grupy, podano również.

W segmencie detalicznym koncern osiągnął rekordowy wolumen sprzedaży paliw, osiągając najwyższą w historii sprzedaż w Polsce i Czechach. Uruchomiono też 135 nowych stacji alternatywnego tankowania, co oznacza, że koncern zamknął rok z 869 punktami.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 3 944 mln zł w 2024 r. wobec 21 216 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews