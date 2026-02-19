Orlen odnotował 3129 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2025 r. wobec 554 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 4550 mln zł wobec 1712 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA LIFO sięgnął 8813 mln zł wobec 5547 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA LIFO po eliminacji odpisów aktualizujących wyniosła 12 154 mln zł wobec 14 299 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 72 128 mln zł w IV kw. 2025 r. wobec 75 198 mln zł rok wcześniej.

„Grupa Orlen osiągnęła w IV kwartale 2025 roku zysk EBITDA LIFO [po eliminacji odpisów aktualizujących] na poziomie 12,2 mld zł, potwierdzając wysoką efektywność operacyjną. W całym roku koncern wypracował 41,9 mld zł [oczyszczonej] EBITDA oraz 11,2 mld zł zysku netto, notując wyraźny wzrost. Stabilna kondycja finansowa, odzwierciedlona ponad dwukrotnym zwiększeniem giełdowej wartości spółki w skali roku, umożliwiła przeznaczenie rekordowych 32,6 mld zł na inwestycje wzmacniające bezpieczeństwo dostaw energii oraz rozwój nowoczesnych zero- i niskoemisyjnych źródeł” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

„Za nami doskonały rok. W ciągu tych czterech kwartałów zainwestowaliśmy rekordową kwotę w rozwój koncernu, bezpieczeństwo energetyczne regionu i źródła możliwie najniższych cen dla Polaków. Już co trzecia złotówka naszych przychodów pochodzi z zagranicy. Osiągnęliśmy niemal 42 mld zł zysku operacyjnego EBITDA LIFO i ponad 11 mld zł zysku netto, mimo spadku cen paliw. Dziś Polacy mogą tankować taniej i więcej, a my udowadniamy, że silny biznes może iść w parze z troską o ich portfele. W minionym roku zmniejszyliśmy zadłużenie, a jednocześnie zainwestowaliśmy rekordowe 32,6 mld zł, z których znaczna część trafiła do polskich firm. To fundament trwałego rozwoju. Te wyniki oznaczają większą dostępność paliw, szybszy rozwój gospodarki i rosnące zaufanie inwestorów. Dziś jesteśmy mocniejsi niż kiedykolwiek – dla klientów, akcjonariuszy i całej polskiej gospodarki” – powiedział prezes Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

W całym 2025 r. spółka miała 11 110 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 2762 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 267 329 mln zł w porównaniu z 294 976 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA LIFO sięgnął 33 898 mln zł wobec 23 905 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. EBITDA LIFO po eliminacji odpisów aktualizujących wyniosła 41 850 mln zł wobec 37 420 mln zł rok wcześniej.

Segment Upstream & Supply wypracował zysk EBITDA na poziomie 4,2 mld zł. Średnia dzienna produkcja węglowodorów wyniosła w tym czasie 215 tys. boe.

Wysoki przerób ropy wsparty wzrostem hurtowej sprzedaży paliw miał kluczowe znaczenie dla segmentu Downstream, który osiągnął poziom 3,7 mld zł zysku EBITDA LIFO. W IV kwartale ub.r. rafinerie należące do Grupy Orlen przerobiły 10,3 mln ton ropy. Jednocześnie nadal utrzymywało się trudne otoczenie rynkowe dla petrochemii.

Segment Energy wypracował zysk EBITDA na poziomie 3,7 mld zł. Na wynik miała wpływ głównie zwiększona dystrybucja energii eklektycznej i gazu oraz wyższa produkcja ciepła i energii elektrycznej, w tym o 34% z odnawialnych źródeł. Łączna moc zainstalowana w Grupie Orlen wyniosła 6,4 GWe (wzrost o 3% r/r, z czego w OZE 12%). W tym czasie wyprodukowano 5,8 TWh energii elektrycznej, więcej o 18% r/r.

Zgodnie ze strategią koncernu, segment Consumer & Products integruje sprzedaż nośników energii: gazu, energii elektrycznej oraz paliw do odbiorców końcowych. EBITDA segmentu Consumers & Products wyniosła 1,2 mld zł. Grupa Orlen koncentrowała się na wzmocnieniu efektywności, w rezultacie czego znacząco wzrosła sprzedaż paliw, gazu i energii elektrycznej, podano także.

„Konsekwentnie realizowana strategia oraz sprzyjające otoczenie rynkowe pozwoliły nam osiągnąć solidne wyniki we wszystkich segmentach działalności i dalej wzmacniać stabilność finansową Orlen. Skupiamy się na zwiększaniu efektywności, odpowiedzialnym zarządzaniu kapitałem oraz spełnianiu oczekiwań naszych akcjonariuszy. Dbamy o bezpieczne fundamenty, rozwijamy potencjał Grupy i przygotowujemy się na przyszłe wyzwania. Dzięki temu budujemy silny, nowoczesny koncern, gotowy na zmienność rynku i dalszy, stabilny rozwój” – skomentował wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk.

W IV kwartale ub.r. Grupa Orlen wygenerowała 12,9 mld zł przepływów z działalności operacyjnej, a wskaźnik długu netto do zysku operacyjnego EBITDA spadł do poziomu (-)0,07, co świadczy o stabilności finansowej Grupy. Orlen posiada najwyższe w historii oceny ratingowe – A3 przyznaną przez Agencję Moody’s Investors Service i BBB+ przyznaną przez Agencję Fitch Ratings. To potwierdza stabilne fundamenty finansowe koncernu i wysoki potencjał do realizacji inwestycji transformacyjnych, podano także.

Ostatni kwartał 2025 roku był dla Orlen okresem intensywnego rozwoju, konsekwentnego wzmacniania pozycji rynkowej oraz realizacji długofalowej strategii bezpieczeństwa energetycznego. Spółka przeprowadziła w tym czasie udaną emisję obligacji na polskim rynku o wartości 2 mld zł, potwierdzając wysokie zaufanie inwestorów instytucjonalnych. Pozyskane środki wzmocniły płynność finansową, tworząc stabilne fundamenty pod kolejne inwestycje.

Równolegle koncern rozwijał segment wydobywczy. Spółka Orlen Upstream Norway przejęła udziały w złożu Tommeliten Gamma od TotalEnergies EP Norge, a także zwiększyła zaangażowanie w złoża Albuskjell i Vest Ekofisk. Inwestycje te powiększyły zasoby węglowodorów o kilkanaście milionów baryłek ekwiwalentu ropy. Wydobywany gaz trafiał do Polski m.in. przez Baltic Pipe, wzmacniając bezpieczeństwo dostaw i wspierając transformację energetyczną. W kraju rozpoczęto także eksploatację złoża Różańsko oraz rozbudowę infrastruktury w rejonie Dębna, czytamy dalej.

Istotnym elementem strategii pozostała dywersyfikacja importu gazu. W terminalu LNG w Świnoujściu odebrano z końcem roku 400. ładunek skroplonego gazu, a łączny wolumen importu tą drogą przekroczył 31 mln ton. Dzięki temu niemal połowa gazu trafiającego do Polski pochodziła z dostaw LNG. Jednocześnie Orlen rozwijał współpracę międzynarodową, podpisując kolejny kontrakt z Naftogazem na dostawy gazu z USA do Ukrainy, umacniając swoją rolę w regionalnym systemie bezpieczeństwa energetycznego, podkreślił Orlen.

Jednym z filarów transformacji energetycznej pozostała morska energetyka wiatrowa. Dzięki wsparciu finansowemu z Krajowego Planu Odbudowy, realizowanemu we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Orlen zabezpieczył 3,5 mld zł na projekty offshore. Na farmie Baltic Power zakończono instalację morskich stacji elektroenergetycznych oraz kolejnych turbin, w tym wyposażonych w gondole wyprodukowane w Polsce. Jednocześnie sąsiedni projekt Baltic East uzyskał decyzję środowiskową i wygrał aukcję prowadzoną przez Urząd Regulacji Energetyki, co otworzyło drogę do budowy farmy o mocy około 1 GW, wskazała spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2025 r. wyniósł 4523 mln zł wobec 5237 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

