Orlen odnotował 4 664 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2024 r. wobec 972 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 7 770 mln zł wobec 3 012 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 11 483 mln zł wobec 6 607 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA LIFO wyniósł 11 527 mln zł wobec 7 234 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 77 169 mln zł w IV kw. 2024 r. wobec 98 453 mln zł rok wcześniej.

„To był bardzo dobry kwartał dla Orlenu. Osiągnęliśmy świetne wyniki operacyjne. Zakończyliśmy prace nad strategią, która została doskonale przyjęta przez rynek i przyczyniła się do dwucyfrowego wzrostu kursu spółki. Wygenerowaliśmy dużą ilość gotówki, więc możemy zaoferować akcjonariuszom rekordowo wysoką dywidendę. W minionym roku co dziesiąta złotówka odprowadzana do budżetu państwa pochodziła z Orlenu” – skomentował prezes Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

W IV kwartale 2024 r. segment Rafineria wypracował zysk EBITDA LIFO na poziomie 1,5 mld zł, wyższym o blisko 2 mld zł (r/r). Koncern osiągnął ten wynik w otoczeniu normalizujących się marż rafineryjnych, utrzymując wysoki stopień wykorzystania mocy rafineryjnych, sięgający 89%. Rafinerie Grupy w Polsce, Czechach i na Litwie przerobiły w tym czasie 9,6 mt ropy. W Polsce i Czechach osiągnięto wyższy uzysk paliw (r/r), przy nieznacznym spadku na Litwie, spowodowanym m.in. pracami konserwacyjnymi, wskazano w komunikacie.

„Segment Petrochemia, pomimo wzrostu sprzedaży o 19%, pozostaje pod presją ze względu na niekorzystne czynniki rynkowe i makroekonomiczne. EBITDA LIFO segmentu wyniosła w czwartym kwartale ub.r. (-) 748 mln zł” – czytamy w materiale.

„Segment Energetyka zanotował wynik EBITDA LIFO na poziomie blisko 2,3 mld zł, co potwierdza zasadność strategicznego rozwoju Grupy w tym kierunku. Wpływ na osiągnięty wynik miało przede wszystkim wypracowanie doskonałości operacyjnej względem wcześniejszego roku, a także spadek zakontraktowanych cen gazu ziemnego, aktualizacja rezerw na emisje CO2 oraz brak odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Łączna moc zainstalowana w Grupie Orlen wyniosła 6,1 GWe. W tym czasie wyprodukowano 4,9 TWh energii elektrycznej. Obecnie już ponad 70% energii elektrycznej w Grupie ORLEN wytwarzane jest z odnawialnych źródeł oraz w jednostkach zasilanych gazem” – czytamy dalej.

EBITDA LIFO segmentu Detal wyniosła 660 mln zł. Wynik został wypracowany m.in. dzięki osiągnięciu doskonałości operacyjnej względem 2023 roku, wzrostowi udziałów na zagranicznych rynkach oraz utrzymaniu sprzedaży na stabilnym, porównywalnym (r/r) poziomie. Sieć Orlen powiększyła się w ciągu roku o 347 stacji paliw, których łącznie koncern ma 3 517 w siedmiu krajach Europy. Jednocześnie konsekwentnie inwestuje w stacje alternatywnego tankowania, których liczba zwiększyła się o 135 (r/r) do 869. Rośnie także liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej. Obecnie jest ich już ponad 2,7 tys., podano też w materiale.

„Największy udział w wyniku miał segment Wydobycie, który wypracował EBITDA na poziomie 5 mld zł. Wpływ na to miał wzrost cen gazu o 9%, a także wzrost skali działalności w Norwegii i brak odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Koncern zwiększył produkcję węglowodorów o 17% (r/r), do poziomu ok. 216 tys. boe/d” – wskazano w informacji.

Zysk EBITDA na poziomie 4,4 mld zł zanotował w IV kwartale ub.r. segment Gaz. Na osiągnięty rezultat wpływ miało niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne, niższe (r/r) marże handlowe, a także wycena kontraktów handlowych. Jednocześnie korzystna dla wyniku segmentu była wyższa sprzedaż gazu oraz brak odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Import gazu był w tym czasie wyższy o 7% (r/r), z czego LNG stanowiło 44% dostarczonego wolumenu. Zapas magazynowy gazu w Polsce i za granicą na koniec kwartału wyniósł 23,5 TWh, czyli 86% stanów magazynowych.

W całym 2024 r. spółka miała 7 980 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 20 922 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 296 947 mln zł w porównaniu z 372 767 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 29 601 mln zł wobec 45 514 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA LIFO wyniósł 29 872 mln zł wobec 46 413 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA przed odpisami aktualizującymi netto sięgnął 35 493 mln zł wobec 61 727 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„W całym 2024 roku Grupa ORLEN osiągnęła:

* Przychody na poziomie 297 mld zł

* EBITDA LIFO w wysokości 35,8 mld zł

* Przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 36,6 mld zł

* Koszty funkcji korporacyjnych zostały ograniczone do 1,9 mld zł” – podsumowano w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2024 r. wyniósł 6 983 mln zł wobec 21 216 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

