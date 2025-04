Orlen, chcąc wzmocnić pozycję spółki Orlen Paczka na rynku, od kwietnia br. przeniósł do niej segment automatów paczkowych, podała spółka. Pozwala to skoncentrować działalność logistyczno-kurierską w jednym podmiocie, a co za tym idzie – kontynuować rozwój biznesu poprzez pozyskanie nowych kompetencji i partnera zewnętrznego.

„Orlen jest ekspertem w branży paliwowej, natomiast logistyka dla e-commerce nie stanowi głównego obszaru naszej działalności. Dlatego usługi kurierskie zostały wydzielone do odrębnej spółki w Grupie Orlen. Pozwoli to na konsolidację eksperckiej wiedzy, pozyskanie partnera strategicznego oraz dalszy samodzielny rozwój Orlen Paczki, przynosząc korzyści także dla Orlen jako inwestora” – powiedział dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej Orlen Jan Tar, cytowany w komunikacie.

„Zakończyliśmy pierwszy kwartał tego roku mocnym akcentem. Zwiększyliśmy o 96% wolumen obsłużonych przesyłek, a z dostawy do automatów paczkowych skorzystało niemal 90% więcej klientów niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Te wyniki potwierdzają nasz ogromny potencjał. Nie zwalniamy tempa. Przez cały rok planujemy utrzymać dynamikę 100% wzrostu. Wzmocniliśmy spółkę Orlen Paczka, przenosząc do niej automaty paczkowe, konsolidując tym zasoby i kompetencje w jednym podmiocie. Zintegrowanie biznesu pozwala nam efektywniej zarządzać Orlen Paczką i otwiera przed nami nowe możliwości rozwoju, a w przyszłości pozyskania partnera strategicznego, z którym będziemy umacniać naszą pozycję na rynku e-commerce. Orlen Paczka jest drugą metodą dostawy, motywującą do zakupów online wg raportu Gemius 'E-commerce w Polsce’, co stanowi ogromny potencjał do dalszego dynamicznego wzrostu” – dodał prezes Orlen Paczka Piotr Krężel.

Dynamikę wzrostu spółka utrzymuje, inwestując w dalszą rozbudowę sieci logistycznej. W całej Polsce ma ponad 12 tys. punktów nadań i odbioru przesyłek, w tym ponad 6,2 tys. automatów paczkowych, w tym ponad 523 tys. skrytek, co daje drugą pozycję na rynku i ogromny potencjał do dalszego wzrostu. Tylko w II kwartale sieć powiększy się o kolejnych sześćset automatów paczkowych, podkreślono w materiale.

Uruchomiła także kolejne dwa centra logistyczne w strategicznych lokalizacjach. 1 kwietnia otwarto oddział w Gorzowie Wielkopolskim, natomiast w lutym powstał magazyn w Siedlcach. Dzięki tym inwestycjom skrócono trasy logistyczne oraz wydłużono godziny odbiorów przesyłek kurierskich z e-sklepów, przyspieszając proces dostawy i umożliwiając realizację usługi sobotnich dostaw. Równolegle trwa rozbudowa zespołu obsługi klienta – w marcu otwarto nowy oddział w Kielcach, który obsługuje infolinię Orlen Paczki, wskazano również.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews