Nakłady inwestycyjne Grupy Orlen wyniosą ok. 33 mld zł w tym roku, w porównaniu do planu zakładającego 35,3 mld zł, poinformował wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk. Capex w 2026 roku ma być wyższy niż w obecnym.

„Patrząc na wykonanie capeksu po trzech kwartałach, może nie osiągniemy 35 mld zł w całym roku. Część projektów zostanie przesunięta na przyszły rok” – powiedział Jędrzejczyk podczas konferencji prasowej.

Po trzech kwartałach 2025 r. capex Grupy Orlen wyniósł rekordowe 21,1 mld zł, w porównaniu do 20,8 mld zł rok wcześniej, w tym 7,3 mld zł wydatkowano w samym III kwartale (6,8 mld zł rok wcześniej).

„Przy założeniu niewykonania planu capeksu rzędu 2 mld zł w 2025 roku, będzie to wynikało głównie z mniejszych wydatków w upstreamie, a także z przesunięcia odebrania dwóch z czterech przewidzianych na ten rok gazowców na 2026 rok” – dodał Jędrzejczyk.

Jak podkreślił, koncern patrzy na capex dynamicznie, a w zależności od sytuacji poszczególne projekty są przesuwane w czasie, optymalizowane itp.

„Rozpoczynamy proces weryfikacji strategii, a jego wyniki ogłosimy w I kwartale 2026 roku” – dodał prezes Ireneusz Fąfara.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews