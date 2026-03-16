Orlen zawarł dokumentację emisyjną dotyczącą uzupełniającej emisji drugiej transzy średnioterminowych obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 250 mln USD, które zostaną wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych obligacji ustanowionego 13 maja 2021 roku, zaktualizowanego 20 stycznia 2025 roku (globalny program emisji obligacji średnioterminowych, GMTN), podała spółka.

„Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:

– łączna wartość nominalna obligacji: 250 000 000 USD;

– liczba obligacji: 1250 imiennych obligacji serii C;

– wartość nominalna jednej obligacji: 200 000 USD;

– cena emisyjna jednej obligacji: 103,718%;

– dzień wykupu: 30 stycznia 2035 roku;

– oprocentowanie obligacji (kupon) – według stałej stopy procentowej wynoszącej 6% rocznie;

– obligacje nie będą zabezpieczone;

– planowany dzień rozliczenia emisji obligacji to 17 marca 2026 roku. Obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek spółki;

– obligacje zostaną zasymilowane z obligacjami serii C spółki o wartości nominalnej 1,25 mld USD wyemitowanymi 30 stycznia 2025 roku;

– spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin” – czytamy w komunikacie.

Środki z emisji obligacji zostaną wykorzystane na finansowanie prowadzonej działalności, z uwzględnieniem realizacji planów inwestycyjnych wynikających ze Strategii ORLEN 2035.

Rozliczenie emisji będzie dokonane 17 marca 2026 roku. W okresie subskrypcji 29 inwestorów wyraziło zainteresowanie obligacjami. Ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na ponad 562,8 mln USD, co oznacza około 2,3-krotną nadsubskrypcję obligacji. Orlen dokonał przydziału obligacji 28 inwestorom z 9 krajów, podano także.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

