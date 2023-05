JSW to pierwsza firma wydobywcza w Polsce oraz Europie Centralnej i Wschodniej, która pozyskała finansowanie w formule SLL. Środki pozwolą stabilizować sytuację płynnościową i finansową w kolejnych latach oraz zagwarantują dalszy rozwój, przy jednoczesnej realizacji celów transformacji klimatycznej.

„Nie skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, co mamy na dzisiaj, mając w pamięci dobre wyniki za rok ubiegły, ale budujemy strukturę finansowania, która potencjalnie będzie umożliwiała realizację celów rozwojowych i ekologicznych, co jest bardzo ważne, w tej perspektywie do roku 2030” – mówi Robert Ostrowski, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych, JSW SA.

