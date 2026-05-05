OT Logistics spodziewa się w tym roku znaczącej poprawy w segmencie agro i rozwoju w ładunkach drobnicowych – zwłaszcza produktach stalowych – które należą do obszaru działalności nowego inwestora w grupie. OT Logistics chce też, by jej port w Świnoujściu został istotnym terminalem na rynku logistyki biomasy, poinformował prezes Kamil Jedynak.

„Podchodzimy z umiarkowanym optymizmem i ostrożnością co do poprawy warunków rynkowych. Stabilizacja na pewno ma już miejsce głównie w ładunkach drobnicowych. Dużego potencjału upatrujemy w ładunkach drobnicowych w kategorii produktów stalowych, które są w gestii inwestora, który wszedł do naszej grupy. Ale także szacujemy, że poprawi się w stosunku do zeszłego roku znacznie segment agro i nowe ładunki z segmentu biopaliw, czyli głównie pellet drzewny. Oraz [jest] potencjał produktów masowych na rynek czeski i słowacki, który się przed nami otwiera w związku z wejściem inwestora” – powiedział Jedynak podczas konferencji prasowej.

Dodał, że przeładunki biomasy spółka zaczęła w tym roku.

„Co do szacunków – potencjał rynku polskiego [w przeładunkach biomasy] to jest rząd kilku mln ton, a Świnoujście w związku z posiadanym magazynem i doświadczeniem – kilka lat temu już realizowało importy biomasy – ma szanse stać się istotnym graczem, istotnym terminalem na rynku logistyki biomasy” – powiedział prezes.

Wśród celów na 2026 r. spółka wskazuje m.in. stabilizację wyników i płynności.

„Stabilizacja wyników, stabilizacja płynności, dalsza poprawa efektywności operacyjnej i selektywny rozwój grup ładunkowych, które są najbardziej perspektywiczne w obecnym otoczeniu rynkowym. Bardzo istotna jest poprawa sytuacji operacyjno-wynikowej portu w Świnoujściu, co za tym idzie dalszy proces przekwalifikowania tego portu z funkcji czysto masowej na funkcję uniwersalną, gdzie już obsługujemy, ale chcemy bardziej efektywnie i w większym stopniu obsługiwać, produkty drobnicowe – głównie wyroby stalowe inwestora” – wymienił Jedynak.

W 2025 r. przychody Grupy OTL wyniosły 272,9 mln zł i były o blisko 15% niższe r/r. Strata netto wyniosła 46,2 mln zł wobec 9,1 mln zł straty netto rok wcześniej. Skonsolidowana EBITDA osiągnęła poziom 36,8 mln zł, co oznacza spadek o 36,7% r/r.

W komentarzu do wyników spółka podawała, że na wyniki istotny wpływ miało pogorszenie koniunktury w części segmentów ładunków masowych. W segmencie portowym przychody zmniejszyły się o 10,5% r/r, przede wszystkim w związku z niższą sprzedażą usług przeładunkowych w zakresie towarów masowych w OT Port Gdynia, w szczególności produktów agro oraz w OT Port Świnoujście, gdzie niższe wolumeny dotyczyły m.in. węgla, koksu, produktów agro oraz innych ładunków masowych. W segmencie spedycji przychody Grupy spadły o 27,3% r/r. Było to związane przede wszystkim z niższą aktywnością w obszarze frachtów morskich oraz spedycji kolejowej, pozostającej w dużej mierze pochodną przeładunków towarów masowych. Jednocześnie przychody z działalności kolejowej wzrosły o prawie 26% r/r, a przychody z działalności hydrotechnicznej wzrosły o 1,3% r/r.

W OT Port Świnoujście przeładunki towarów masowych spadły w 2025 r. o 23% r/r. Spadki objęły większość grup towarowych, w szczególności węgiel, inne towary masowe oraz produkty agro. Jednocześnie znacząco wzrosły przeładunki rudy. W OT Port Gdynia przeładunki towarów masowych zmniejszyły się o 15% r/r, głównie w segmencie agro. Równocześnie o 23% r/r wzrosły przeładunki towarów drobnicowych, obejmując większość grup ładunkowych, z wyjątkiem nawozów i papieru.

Spółka oceniła, że w pierwszych miesiącach 2026 r. widoczne są sygnały ożywienia w wybranych łańcuchach przemysłowych, w tym w obszarze półproduktów stalowych i surowców hutniczych. Jest to związane zarówno ze stopniowym odbudowywaniem popytu, jak i działaniami ochronnymi Unii Europejskiej, których celem jest ograniczanie presji niekontrolowanego importu.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 273 mln zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews