Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Ovid Works na rynku NewConnect na piątek, 31 lipca 2020 r., podała spółka.

„Przed nami ważny moment debiutu na rynku NewConnect. Jesteśmy wciąż młodą i dynamicznie rozwijającą się spółką. Wierzę, że inwestorzy docenią naszą pracę i perspektywy rozwoju, podobnie jak miało to miejsce w trakcie wcześniejszych emisji akcji, a sam debiut będzie udany” – powiedział prezes Jacek Dębowski, cytowany w komunikacie.

Do obrotu zostaną wprowadzone już istniejące akcje, debiut na giełdzie nie jest związany z emisją nowych akcji.

Studio podało, że jest blisko premiery swojej flagowej gry „Metamorhosis”. Zgodnie z założeniami, gra ma być wydana jeszcze w trwające wakacje.

„Z grą wiążemy spore nadzieje. Uważamy, że przypadnie ona do gustu szerokiemu gronu graczy. Niezwykła podróż naszego bohatera przez magiczny, ręcznie malowany świat „Metamorfozy” przy muzyce skomponowanej przez Mikołaja Stroińskiego i Garry’ego Schymana opowiada historię, w którą włożyliśmy bardzo wiele pracy i serca. Przede wszystkim ‚Metamorphosis’ zbierała świetny feedback na przedpremierowych targach, została okrzyknięta Best of show m.in. na PAX East 2020 – Ars Technica, GDC 2019 – GameSpot i Game Informer oraz EGX 2019 – Rock Paper Shotgun. Jest ona niezwykle dopracowana pod względem artystycznym i programistycznym, co m.in. docenił Epic Games, przyznając nam grant” – dodał Jacek Dębowski.

Gra „Metamorphosis” inspirowana jest powieściami Franza Kafki, przede wszystkim „Metamorfozą”, „Procesem” oraz „Zamkiem”. Gracze wcielą się w człowieka, który w tajemniczy sposób zmienił się w insekta. Głównym zadaniem jest znalezienie sposobu na powrót do naszego ciała. Świat gry charakteryzują ręcznie malowane elementy, które w niesamowity sposób oddają surrealistyczny klimat całej rozgrywce, zaznaczono.

„Ovid Works pracuje także nad grą ‚Nemesis: Distress’ oraz ‚Interkosmos 2: Falling Star’. Gra ‚Nemesis’ współtworzona jest z Awaken Realms. Będzie to multiplayer osadzony w uniwersum kultowej gry planszowej ‚Nemesis’ (autorstwa wspominanego Awaken Realms). Co ciekawe, dodatek do gry planszowej zebrał w połowie czerwca ponad 5 mln funtów na platformie Kickstarter. Z kolei ‚Falling Star’ to VR-owa gra z możliwością rozgrywki z drugą osobą, która w odróżnieniu od poprzednika będzie również grywalna bez hełmu VR. Obie gry będą miały swoją premierę w 2021 r.” – czytamy także.

Ovid Works zostało założone w 2015 r. i obecnie składa się z 18-osobowego zespołu. Dotychczas spółka otrzymała dofinansowania na łączną kwotę ok. 5,2 mln zł. Właścicielem 32,4% akcji Ovid Works jest Varsav Game Studios.

Źródło: ISBnews