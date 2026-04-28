P.A. Nova zakłada, że jeszcze w I połowie roku sprzeda park handlowy w Nysie oraz jeden obiekt handlowy z kategorii DIY (markety budowlane), o łącznej wartości ok. 90 mln zł, poinformował prezes Tomasz Janik.

„W perspektywie najbliższego kwartału prawdopodobna jest finalizacja dwóch transakcji, których wartość to łącznie ok. 90 mln zł. Wydaje się, że prawdopodobieństwo zamknięcia tych transakcji przekracza 70-80%, więc ryzyko ich niedojścia do skutku oceniam jako niskie” – powiedział Janik podczas telekonferencji prasowej.

Podkreślił, że tylko te dwie transakcje będą miały prawie dwa razy wyższą wartość niż wyniosły środki pozyskane ze sprzedaży obiektów własnych w 2025 r.

Wcześniej spółka zapowiadała, że spodziewa się sprzedaży czterech obiektów własnych w 2026 roku.

„Teraz nie mogę potwierdzić, że cztery transakcje dojdą do skutku [w tym roku], bo rozmowy z inwestorem zza oceanu w sprawie kolejnych dwóch obiektów nie powiodły się z powodu obaw inwestora natury geopolitycznej. Prowadzimy rozmowy z innymi [potencjalnymi] nabywcami, ale nie są one jeszcze na etapie, żeby potwierdzić termin transakcji” – dodał prezes.

Zapowiedział jednocześnie, że część środków z transakcji może zostać przeznaczona na spłatę obligacji.

„Te transakcje pozwolą nam utrzymać bezpieczny poziom zadłużenia i realizować kolejne projekty. Ponadto naszym celem na 2026 rok jest utrzymanie poziomu przychodów i rentowności z ubiegłego roku” – wskazał Janik.

Szef P.A. Nova poinformował, że w segmencie budowlanym backlog do realizacji w tym roku wynosi ok. 100 mln zł, a wartość złożonych ofert to ok. 550 mln zł.

„Nawet zakładając 10-procentową skuteczność w pozyskiwaniu tych zleceń, jeszcze co najmniej 50 mln zł dojdzie. Powinno się udać osiągnąć poziom przychodów zbliżony do 2025 roku, mimo niekorzystnej sytuacji na rynku” – ocenił prezes.

Plan inwestycyjny spółki obejmuje 62 mln zł, w tym budowę obiektów w Skoczowie i Białej Podlaskiej oraz rozbudowę obiektu w Kluczborku i przebudowę obiektu w Jaworznie.

„Plany na ten rok są takie, żeby ponownie doszło do wypłaty dywidendy w zbliżonej wysokości co w poprzednim roku” – zakończył Janik.

W 2025 r. P.A. Nova wypłaciła 7,48 mln zł dywidendy za 2024 rok.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2025 r. miała 246,45 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews