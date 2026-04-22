P.A. Nova odnotowała 22,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2025 roku wobec 21,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 41,51 mln zł wobec 47,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 246,45 mln zł w 2025 r. wobec 283,99 mln zł rok wcześniej.

„Rok 2025 był dla naszej Grupy czasem, w którym nasze wysiłki koncentrowaliśmy na utrzymaniu stabilnego poziomu przychodów i poprawie rentowności w obszarze projektowania i generalnego wykonawstwa oraz czasem rozbudowy portfela nieruchomości inwestycyjnych. Oba te zadania stały się poważnymi wyzwaniami ze względu na sytuację rynku budowlanego obserwowaną w 2025 r. Widoczna w segmencie generalnego wykonawstwa stagnacja wynikająca z osłabienia rynku budownictwa mieszkaniowego, niepewności geopolitycznej wpływającej na decyzje inwestycyjne przedsiębiorców i z braku istotnego wpływu funduszy unijnych na zwiększenie popytu na usługi budowlane, utrudniała budowanie portfela atrakcyjnych kontraktów. Portfel zleceń pozyskany przez Grupę na przełomie 2024 i 2025 pozwolił jednak na utrzymanie przychodów z realizacji kontraktów zewnętrznych na zbliżonym do 2024 r. poziomie bez spadku marży na realizowanych kontraktach, pomimo dużej presji konkurencyjnej na trudnym rynku” – napisał prezes Tomasz Janik w liście załączonym do raportu rocznego.

Portfel zewnętrznych kontraktów został uzupełniony też realizacjami własnymi. Najistotniejszymi projektami realizowanymi w 2025 r. była budowa obiektu Leroy Merlin o powierzchni ponad 8 tys. m2 w Dzierżoniowie, zakończona we wrześniu 2025 r., oraz budowa parku handlowego w Nysie, o docelowej powierzchni ok. 12 tys. m2, którego I etap oddano do użytkowania w listopadzie 2025 r., a także rozpoczęcie realizacji II etapu budowy tego projektu, przewidzianego do otwarcia w II kwartale 2026 r. Prowadzone w 2025 r. inwestycje własne doprowadziły do wzrostu łącznej wielkości i wartości portfela nieruchomości będących w posiadaniu Grupy. Dostępna powierzchnia najmu zwiększyła się z 129 tys. m2 na koniec 2024 r. do 148 tys. m2 na koniec 2025 r., a wartość księgowa inwestycji wzrosła o ok. 100 mln zł, wymienił prezes.

„Wszystkie projekty zostały w 2025 r. oddane do użytkowania zgodnie z harmonogramem i spotkały się z dużym zainteresowaniem najemców oraz inwestorów. Podobnie jak w latach ubiegłych, kierujemy się strategią, zgodnie z którą budujemy portfel atrakcyjnych nieruchomości komercyjnych przeznaczonych do sprzedaży, w celu wygenerowania nadwyżek finansowych, co pozwala nam utrzymywać stabilny poziom zadłużenia i finansować kolejne przedsięwzięcia. Nieruchomości pozostające w portfelu Grupy utrzymują wysoki poziom wynajęcia, przekraczający 96%, co potwierdza atrakcyjność naszych obiektów oraz skuteczność zarządzania nimi. Stabilność tego segmentu pozostaje jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa finansowego Grupy” – czytamy dalej.

Plany spółki na 2026 r. zakładają przeprowadzenie transakcji sprzedaży części nieruchomości komercyjnych zgodnie z przyjętą przez Grupę strategią w tym obszarze. Realizacja założeń w tym obszarze powinna spowodować wzrost przychodów skonsolidowanych o ponad 30%. Umożliwi to zarówno spłatę części zadłużenia Grupy, ale pozwoli też na wygenerowanie wolnych środków pieniężnych, które będą mogły być wykorzystane na prowadzenie nowych inwestycji i dystrybucję części wyniku finansowego do akcjonariuszy. Utrzymanie stabilnej polityki dywidendowej jest jednym z kluczowych założeń realizowanej przez Grupę strategii, podkreślił prezes.

Nowe inwestycje w roku 2026 i w kolejnych latach oparte będą o posiadany już dziś przez spółkę portfel gruntów umożliwiający realizację zadań o wartości ponad 100 mln zł. Planowane przedsięwzięcia dotyczą zarówno rozbudowy istniejących projektów będących w portfelu Grupy, jak i realizacji od podstaw nowych projektów w oparciu o nowo nabyte tereny inwestycyjne, poinformował także Janik.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 13,28 mln zł wobec 10,95 mln zł zysku rok wcześniej.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2024 r. miała 284 mln zł skonsolidowanych przychodów.

