P.A. Nowa spodziewa się zamknąć II półrocze br. wyższymi przychodami niż w I połowie roku, zarówno w najmie powierzchni komercyjnych, jak i w segmencie budowlanym, poinformował prezes Tomasz Janik. W tym drugim przychody powinny ukształtować się na poziomie 75-80 mln zł w całym 2020 r.

„Jeśli chodzi o wyniki na działalności komercyjnej (komercyjnego najmu nieruchomości) na pewno będą lepsze, dlatego, że przychody w II kw. były o 70% słabsze niż w I kw., z racji tego, że przez 1,5 miesiąca obiekty były właściwie kompletnie zamknięte, a w maju, zaraz po otwarciu, poziomy obniżek [czynszów], które były udzielane były bardzo wysokie. W tej chwili średni poziom czynszów, które my uzyskujemy w stosunku do poprzednich lat to w październiku ok. 80%. W sierpniu to było 65-70%. Zakładamy, że poziomy z II półrocza będą w granicach 20-30% niższe w zależności od obiektu w stosunku do ‚standardowego’ półrocza, ale duże lepsze niż w I półroczu” – powiedział Janik podczas konferencji prasowej.

Jeżeli chodzi o działalność budowlaną, wartość portfela na II półrocze jest wyższa niż w I półroczu. Spółka zakłada, że uda się jej utrzymać rentowność na obecnie prowadzonych budowach, dodał.

„Więc tak, będzie ten okres lepszy niż I połowa roku, natomiast nie będzie to wyglądało tak jak II półrocze 2019, czy którykolwiek ‚standardowy’ rok, bo cały czas mamy efekty pandemii w segmencie budowlanym i komercyjnym” – podsumował.

Prezes poinformował, że po I półroczu spółka miała w portfelu budowlanym na ten rok 42 mln zł. „Tu możliwość uzupełnienia jest nieduża, bo jest połowa października” – wskazał.

„Jeżeli chodzi o przyszły rok – mamy mniej więcej 70 mln zł zabezpieczonych. Biorąc pod uwagę, że tym roku zrobimy ok. 75-80 mln, to jest dosyć dobra wiadomość” – powiedział Janik.

Obecnie wartość ofert złożonych na otrzymane zapytania wynosi ok. 180 mln zł. Skuteczność pozyskiwania zleceń w formule odpowiadania na zapytania jest rzędu 10-20%, wskazał także.

W I połowie br. spółka miała 30,9 mln zł przychodów z najmu nieruchomości, 36,1 mln zł ze sprzedaży usług budowlanych, deweloperskich i projektowych oraz 4 mln zł innych przychodów. Rok wcześniej było to odpowiednio: 41,8 mln zł, 78 mln zł i 3,7 mln zł.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 284 mln zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews