Akcjonariusze Selvity Paweł Przewięźlikowski i Augebit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty złożyli do spółki zawiadomienie, w którym poinformowali, że po złożeniu zawiadomienia rozpocznie się zainicjowana przez nich oferta publiczna akcji spółki w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), podała spółka. Łączna liczba akcji oferowanych w ABB wyniesie do 1 mln sztuk.

„Celem ABB będzie sprzedaż przez Pawła Przewięźlikowskiego do 800 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki, stanowiących ok. 4,36% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz reprezentujących ok. 3,66% ogólnej liczby głosów w spółce oraz sprzedaż przez Augebit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty do 200 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki, stanowiących ok. 1,09% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz reprezentujących ok. 0,92% ogólnej liczby głosów w spółce” – czytamy w komunikacie.

Rolę wyłącznego globalnego koordynatora (sole global coordinator) ABB oraz wyłącznego prowadzącego księgę popytu (sole bookrunner) w tej transakcji pełni Trigon Dom Maklerski.

„Zgodnie z zawiadomieniem:

• Rozpoczęcie budowania księgi popytu nastąpi niezwłocznie i może być zakończone w każdym czasie;

• Cena sprzedaży akcji sprzedawanych oraz liczba akcji sprzedawanych, sprzedawanych przez każdego z akcjonariuszy, zostaną ogłoszone po zamknięciu księgi popytu;

• Akcjonariusze zastrzegają sobie prawo do zmiany warunków lub terminów ABB, w dowolnym momencie, a także do zawieszenia ABB lub odwołania ABB, w każdym czasie;

• W związku z ABB akcjonariusze zobowiązali się, z zastrzeżeniem standardowo praktykowanych wyjątków, do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych posiadanych przez nich akcji spółki przez okres 180 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzedaży akcji sprzedawanych w ramach ABB” – czytamy dalej.

Selvita jest jedną z największych przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie. Jest notowana na głównym rynku GPW.

Źródło: ISBnews