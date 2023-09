Passus jest spokojny o wyniki za cały bieżący rok, biorąc pod uwagę pipeline swoich projektów. Spółka liczy, że osiągnie w nim wyniki przynajmniej na podobnym poziomie, jak w poprzednim roku, poinformował prezes Tadeusz Dudek.

„Passus działa na rynku z dość silną sezonowością, a większość zysków jest generowana pod koniec roku. Dobrym przykładem będzie zeszły rok, kiedy to po trzech kwartałach nasz wynik operacyjny wynosił ok. 0,5 mln zł, a za ostatnie 3 miesiące roku 5,4 mln zł. W IV kwartale 2022 roku wygenerowaliśmy ok. 50% naszej rocznej sprzedaży. Patrząc na nasz pipeline projektów, jestem spokojny co do wyników za 2023 rok. Zakładamy, że bieżący rok w efekcie będzie przynajmniej na podobnym poziomie wynikowo jak poprzedni” – powiedział Dudek podczas wideokonferencji.

W ubr. grupa zanotowała 76,4 mln zł przychodów i 4,8 mln zł zysku netto. W I półroczu br. przychody grupy wyniosły 26,7 mln zł. EBITDA wyniosła 893 tys. zł wobec 1,36 mln zł w okresie porównawczym; wynik netto zaś ukształtował się na poziomie minus 1,4 mln zł wobec zysku w wysokości 426 tys. w I połowie 2022 r.

Najważniejsze cele i działania na najbliższe miesiące, jakie spółka sobie stawia, to realizacja rocznych planów sprzedaży we wszystkich segmentach; osiągnięcie zakładanego zysku operacyjnego w segmencie „integracja IT”; utrzymanie trendu w segmencie „Usługi AWS” i koncentracja na sprzedaży w segmencie „Produkty Własne”. Spółka przewiduje również aktualizację strategii grupy kapitałowej w związku z rozwojem nowych produktów, szczególnie na rynkach zagranicznych i publikację raportu z pokrycia analitycznego.

Prezes Passusa podkreślił rozwój spółki zależnej Chaos Gears, która specjalizuje się w usługach związanych z chmurą publiczną Amazon Web Services (AWS), której sprzedaż w I półroczu wzrosła o 95% z kwoty 4,3 mln zł do 8,3 mln zł.

„Chaos Gears rozwija się w imponującym tempie, szczególnie na rynkach zagranicznych, które odpowiadają za niemal 60% przychodów tej spółki, co jest istotne z perspektywy rentowności. Zauważmy też, że łączna sprzedaż usług AWS w pierwszym półroczu to 31% przychodów całej Grupy” – dodał Dudek.

Spółka skupia się obecnie na komercjalizacji swojego sztandarowego produktu – Sytemu Sycope, który jest rozwiązaniem z zakresu monitoringu i utrzymania sieci. Komercjalizuje też własne rozwiązanie do przeciwdziałania cyberslackingowi i ochrony sieci korporacyjnych.

Passus to producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji. Zadebiutował na GPW w 2023 r.

Źródło: ISBnews