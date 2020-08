Passus stawia na ekspansję zagraniczną i prowadzi prace nad utworzeniem specjalnej spółki, która ma zrealizować pierwszy cel spółki, jakim jest zwiększenie sprzedaży na rynkach europejskich, poinformował ISBtech prezes Tadeusz Dudek.

„Stawiamy na ekspansję zagraniczną. Pierwszym naszym celem jest zwiększenie sprzedaży na rynkach europejskich. Trwają prace nad utworzeniem specjalnej spółki, która będzie sprzedawała nasze produkty na terenie całej Europy. Zdajemy sobie sprawę, jak kosztowna i trudna jest sprzedaż poza granicami kraju. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z wiodącymi międzynarodowymi dystrybutorami rozwiązań IT, aby sprzedawać nasze produkty za pośrednictwem sieci partnerów posiadających silną pozycję na danym rynku” – powiedział ISBtech Dudek.

Kolejny projekt został wybrany do dofinansowywania ze środków unijnych. Po zaakceptowaniu niezbędnych dokumentów i podpisaniu umowy spółka pozyska ponad 4 mln zł ze środków UE.

„Kwotę tę przeznaczymy na prace badawczo rozwojowe nad produktem do dynamicznej klasyfikacji treści internetowych. Nasze rozwiązanie pozwoli skuteczniej chronić dzieci korzystające z internetu. System, w czasie rzeczywistym, analizując ruch sieciowy, wykryje nieodpowiednie treści, a mechanizmy sztucznej inteligencji zweryfikują kontekst ich wystąpienia. W praktyce umożliwi więc korzystanie np. ze stron popularnonaukowych, a pozwoli zablokować dostęp do treści pornograficznych lub np. nawołujących do przemocy” – dodał prezes.

Zaznaczył, że projekty realizowane z wykorzystaniem funduszy unijnych są częścią kompleksowego systemu.

„Równolegle rozbudowujemy inne własne produkty, w szczególności w obszarze monitoringu sieci i aplikacji oraz cybersecurity. Nasze rozwiązania monitorują i analizują ruch sieciowy, diagnozują problemy w infrastrukturze sieciowej, w tym m.in. problemy z połączeniami sieciowymi, tak zwane wąskie gardła w komunikacji sieciowej oraz wykrywają niepożądane anomalie. Posiadanie takich narzędzie jest niezwykle ważne, gdyż minimalizują one ryzyko przestojów i zatorów, które nieodzownie wiążą się z konsekwencjami finansowymi i wizerunkowymi. Dzięki wykorzystaniu wieloletnich doświadczeń naszych inżynierów oraz praktycznego podejścia do monitoringu, wykorzystaniu mechanizmów ML/AI możemy zaoferować unikalne produkty informatyczne z globalnym potencjałem sprzedaży” – wskazał szef spółki.

W I półroczu 2020 r. spółka wypracowała 1,63 mln zł EBITDA, przy przychodach 14,14 mln zł (116% więcej r/r).

„Za nami udana I połowa 2020 r. Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników finansowych. Jednak z racji specyfiki naszej działalności i długoterminowych projektów, nasze rezultaty należy analizować w dłuższych okresach. W naszej ocenie, bieżący rok będzie niezwykle ważny. Z jednej strony, pandemia wymusiła i przyspieszyła przeniesienie się większości aktywności i operacji do sfery online, co, oczywiście, jest dla nas ogromną szansą. Z drugiej strony, mamy z tyłu głowy ryzyka w postaci potencjalnego wstrzymania niektórych projektów” – stwierdził prezes.

Passus to notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji.

Źródło: ISBnews