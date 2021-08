PCC Exol odnotował 10,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 9,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 15,08 mln zł wobec 14,17 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 18,34 mln zł wobec 16,95 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 187,71 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 145,63 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2021 r. spółka miała 21,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 21,72 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 375,07 mln zł w porównaniu z 323,67 mln zł rok wcześniej.

„Miniony okres to dla grupy rekordowe przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 301,1 mln zł, zwiększające ubiegłoroczny rezultat o 15,8%, a także wysoka marża brutto na sprzedaży na poziomie 17,8% oraz blisko 8% wzrost ilości sprzedanych produktów. Wzrost przychodów to efekt zarówno większego wolumenu, jak i wyższych cen sprzedaży, które podążają za cenami surowców. Tendencja stale rosnących cen chemikaliów, w tym przede wszystkim tlenku etylenu, będącego pochodną cen ropy naftowej, a także cen alkoholi naturalnych, widoczna już w pierwszym kwartale, utrzymywała się także przez cały drugi kwartał 2021 r. Z kolei spadek rentowności to przede wszystkim efekt wzrostu cen surowców na rynku, którego w krótkim okresie nie można było przełożyć bezpośrednio na wzrost cen sprzedaży” – czytamy w liście zarządu załączonym do raportu.

Zysk EBITDA osiągnął poziom 36,5 mln zł, co było wynikiem niższym o 3% od rekordowego zysku EBITDA, wygenerowanego w analogicznym okresie 2020 roku. Pomimo niewielkiego spadku zysku EBITDA w prezentowanym półroczu, był on drugim w historii grupy rekordowym wynikiem półrocznym. Wynik EBITDA grupy za II kwartał 2021 roku jest wyższy względem porównywalnego okresu roku 2020 o 8,2%, a także wobec pierwszego kwartału 2021 r. o 1,2%, zaznaczono również.

„W grupie produktów do detergentów i kosmetyków kolejny okres z rzędu odnotowaliśmy najwyższą w historii sprzedaż zarówno wartościowo, jak i ilościowo, osiągając odpowiednio poziom 152,6 mln zł i 32,6 tys. ton. Przychody wzrosły o 21,6% w porównaniu do pierwszego półrocza roku 2020” – czytamy dalej.

Łączne nakłady poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku na inwestycje wyniosły 17,9 mln zł.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 19,42 mln zł wobec 20,21 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 645,93 mln zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews