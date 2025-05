PCC Exol odnotował 11,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 8,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 18,67 mln zł wobec 14,15 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 23,05 mln zł wobec 18,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 290,01 mln zł wobec 241,8 mln zł rok wcześniej.

„Pierwszy kwartał 2025 roku Grupa PCC EXOL zakończyła wynikami lepszymi zarówno od pierwszego, jak i czwartego kwartału ubiegłego roku. Uzyskany wolumen okazał się być historycznie najwyższym kwartalnym wynikiem. Jest to osiągnięcie w obliczu ciągle wymagającego otoczenia makroekonomicznego czy niestabilnej sytuacji międzynarodowej, doświadczanej wojnami i cłami” – napisali prezes Dariusz Ciesielski oraz wiceprezes Adam Jarosz w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu.

„Wolumen sprzedaży Grupa uzyskała na poziomie blisko 35 tys. ton, co przełożyło się na 18% wzrost w odniesieniu do okresu porównawczego. Zwiększeniu o ok. 8 mln zł uległa również wartościowa marża ze sprzedaży, a w ujęciu procentowym utrzymała się na poziomie 17,3% porównywalnym do pierwszego kwartału 2024 roku” – podano.

Największy wzrost wolumenu sprzedaży Grupa odnotowała w grupie produktów do zastosowań przemysłowych. W tej grupie sprzedaż ilościowa w I kw. 2025 roku była wyższa o blisko 40% r/r. Wyższy wolumen wpłynął również na wzrost przychodów o 23 mln zł, które osiągnęły wartość blisko 123 mln zł. W obszarze produktów do zastosowań kosmetyczno-detergencyjnych wolumen sprzedaży był wyższy o ok. 8%, tj. o 1,5 tys. ton r/r. Przychody ze sprzedaży w tej grupie produktów poprawiły się o 23 mln zł i uzyskały poziom ponad 123 mln zł, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto 10,55 mln zł w I kw. 2025 r. wobec 7,73 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 948 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews